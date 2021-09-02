الخطيب يحسم تشكيل لجنة الكرة خلال أيام.. وترشيح متعب وغالى وبدر رجب وعرابى

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يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، جلسة مع شركة الأهلى لكرة القدم التي يترأسها ياسين منصور، خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأسماء المطروحة للانضمام إلى لجنة الكرة الجديدة المقرر تكوينها لتكون بديل للجنة التخطيط التي استقر الخطيب على إلغائها بداعى عدم جدوى استمرارها بسبب كثرة الخلافات التي حدثت بين اللجنة وبيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق.

ودخل عدد من نجوم الأهلى السابقين دائرة الترشيحات للانضمام إلى لجنة الكرة أبرزهم حسام غالى وعماد متعب وبدر رجب وأسامة عرابى وخالد بيبو، بينما يحسم الخطيب رئاسة اللجنة خلال جلستة المقبلة مع شركة الكرة صاحبة فكرة إعادة لجنة الكرة لتولى ملف فريق الكرة والمساهمة في حل المشاكل والتعاون مع الجهاز الفنى والإدارة لخدمة كرة القدم بالنادى بعد كبوة الفترة الماضية التي شهدت ضياع لقب الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى استقرت إدارة النادى، على إجراء تعديلات على جهازه المعاون للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى خلال الموسم المقبل.

وقررت اللجنة رحيل مساعده كيفن جونسون المدرب العام، ومحلل الأداء يوشا فالدويا، وتقرر إسناد المهمة لعلاء ميهوب ليتولى منصب المدرب العام وينتظر أن يعقد موسيمانى جلسة مع ميهوب بعد عودة الأول من جنوب أفريقيا للتنسيق فيما بينهما بخصوص طريقة العمل داخل الفريق خلال الفترة المقبلة.