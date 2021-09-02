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كيف تفرق بين سيارات «4×4» و«SUV»؟

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كيف تفرق بين سيارات «4×4» و«SUV»؟ كيف تفرق بين سيارات «4×4» و«SUV»؟

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دائمًا ما يحدث الخلط بين سيارات الـSUV متعددة الاستخدامات وسيارات الدفع الرباعي 4×4.. فما هو الفارق بينهما؟

الـSUV هي السيارات متعددة الاستخدامات، وهى أكبر حجمًا من السيارة السيدان العادية، ويختلط الأمر كثيرًا على الهواة الذين يعتبرون أن الـSUV هي سيارة دفع رباعي، لأن منها دفع ثنائي وآخر رباعي والاختلاف هنا في نظام ناقل الحركة وتوزيع القوة على العجلات، كما أن كل أنواع الدفع الرباعي تنتمي لــSUV وليس كل الـSUV دفع رباعي حتى لو وصلت قوة المحرك إلى 2000 سي سي.

والسيارة رباعية الدفع المعروفة في بـ«4×4» هي نوع من السيارات تسير من خلال قوة دفع لعجلاتها الأربع ويفضل استخدامها في الطرق الجبلية والرملية، حتى لا تغوص الإطارات في الرمال إذا كان الطريق رمليا بينما تحتفظ السيارة بعجلاتها على الأرض في المدقات الجبلية والأرض المرتفعة.

ويفضل بعض الأشخاص في مصر امتلاك هذه السيارة حتى ولو لم يحتاجوا إلى قطع مسافات في هذه النوعية من الطرق، حبا في شكلها وقوتها.

أما سيارة الـ«SUV» فهي سيارة رياضية متعددة الأغراض، وتمثل الحروف الـ3 اختصار لعبارة «Sport utility vehicle»، وهى ذات محرك يعمل بـ4 سلندر وتعتمد على شاسية الشاحنات الصغيرة الحجم، ما يجعل مساحة الصالون أكبر مع تمتعها بمتانة أعلى تناسب الطرق الصعبة، لكن الشاسية يتسبب في زيادة وزن السيارة، ومعدل استهلاك الوقود.

ويفضل المصريون امتلاك هذه السيارة أيضًا لأنها كبيرة الحجم وتتسع لعدد أكبر من أفراد الأسرة ويمكن اعتبارها سيارة عائلية بامتياز، كما أن حجمها الكبير مغرى لرغبة الأشخاص في الحصول على مظهر يشير إلى الفخامة والمكانة الاجتماعية الأعلى.

المصرى اليوم

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