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ضغوط كبيرة يقوم بها مغنيي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي لإثناء نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عن قراره بإيقاف تصاريحهما للغناء وإحياء الحفلات، حيث يسعي مطربي المهرجانات الشعبية للتوسط من خلال منظمي حفلاتهم لدى «شاكر» للعدول عن قراره الذي بدأ سريانه أمس ويستمر شهرا كاملا، في حين كان «شاكوش» ورضا البحراوي يرتبطان بحفلات أخرى لإحياءها خلال الفترة المقبلة.

- صورة أرشيفية

رضا البحراوي و حسن شاكوش

- صورة أرشيفية

حسن شاكوش ورضا البحراوي

نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر أكد في تصريحات له أن قراره كان واجبا وردا على خروج المطربين خلال حفلهما الأخير في الساحل الشمالي عن اللائق والتفوه بعبارات مسيئة من جانب المطرب رضا البحراوي ردا على إشارات بالأصابع قام بها «شاكوش»، انتقادا لاستمرار فرقة رضا البحراوي على المسرح خلال إحياءه لفقرته الغنائية خلال الحفل، ورغم محاولات زميلهما حمو بيكا للتهدئة بينهما، والذي تردد أنه كان وراء إقناعهما بالتصالح، بعد صدور قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافهما، وأقنعهما بالاعتذار لهاني شاكر نقيب الموسيقيين، خاصة أنه سبق وأن تجرع من الكأس نفسها، وتحديدا من هاني شاكر حين قام «بيكا» باقتحام نقابة المهن الموسيقية اعتراضا على قرار «شاكر» ومجلس النقابة برفض قيده عضوا بها.

وتوقع البعض أن يُعدل «شاكر» عن قراره مع اعتذار المطربين وإعلانهما التصالح خلال فيديو مشترك بثه المطرب حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، مستشهدين بوقائع لبعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية تراجع خلالها نقيب الموسيقيين عن قراره، ومنها واقعة مغني المهرجانات حمو بيكا التي تعدى خلالها لفظيا على «شاكر» وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية واتهم خلالها «بيكا» بالهجوم على مقر النقابة، وصدر ضده حكم قضائي بالحبس عامين، إلا أن «شاكر» عاد ليتراجع عن دعواه ويتصالح مع «بيكا» لدواع إنسانية ولعدم تنفيذ حكم حبسه حفاظا على أسرته.

هاني شاكر - صورة أرشيفية

أيضا تراجع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عن قرار وقف المطربة شيرن عبدالوهاب عن العمل، بعد تصالحها مع النقابة في واقعة الإساءة إلى مصر بتصريحاتها الشهيرة عن مياه نهر النيل حين داعبت جمهورها بحفلها في البحرين، وهي تغني أغنيتها «مشربتش من نيلها» لتقول على المسرح مازحة: «مشربتش من نيلها.. لا ده النيل بيجيب بلهارسيا»، وتم وقف شيرين عبدالوهاب وقتها عن الغناء 6 أشهر، لم تقض منها سوى شهرين فقط، وقبل تنفيذ المدة المقررة لوقفها عن الغناء، ألغت نقابة المهن الموسيقية قرار وقفها وبرر هاني شاكر ذلك بأنها «اعتذرت وعرفت غلطها» وتقدمت باعتذار مكتوب ولم تقصد الإساءة لمصر.



مصادر بنقابة المهن الموسيقية أكدت أن نقيب المهن الموسيقية لن يتراجع عن قراره هذه المرة، بعد خروج المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي عن اللائق في حفلهما الأخير، ولعدم تكرار الخطأ مرة أخرى، مشيرين إلى عدم استجابته لضغوط منظمي الحفلات التي ارتبط بها المطربان ومايشاع عن خسائر مادية سيتعرضان لهما مع تنفيذ قرار وقفهما.

وأعلن مطربي المهرجانات الشعبية حسن شاكوش ورضا البحراوي تصالحمها وظهرا خلال فيديو مشترك فجر اليوم بثه «شاكوش» عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، ليربت «شاكوش» على يد «البحراوي» مؤكدا: «اخويا وحبيي»، ويبادله البحراوي المصافحة والتأكيد على التصالح وانهما آسفين لتفوههما بأمور سلبية أزعجت الجمهور ونقيب المهن الموسيقية.

وقالا خلال الفيديو: «احنا بنتأسف للجمهور الغالي على إلى صدر مننا والحمدلله الموضوع اتحل على خير..واحنا تحت امر نقابه المهن الموسيقيه..الأستاذ هاني شاكر».

وكان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية قد أوقف تصاريح المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي شهرا أمس، وقرر عدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور، ووصف «شاكر» ماقام به المطربان الشعبيان بأنه «مقزز وغير لائق».

وأكدت نقابة الموسيقيين في بيان لها أمس أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

ودعت النقابة جميع الفنانين وحتي المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق مشددة على أنها لن تتواني عن دورها في الحفاظ على قيم المجتمع الراسخه والرصينة.