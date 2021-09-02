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دي ماريا يثير غضب رونالدو: القيمص رقم 7 ليس ذو قيمة كبيرة بالنسبة لي

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دي ماريا يثير غضب رونالدو: القيمص رقم 7 ليس ذو قيمة كبيرة بالنسبة لي دي ماريا يثير غضب رونالدو: القيمص رقم 7 ليس ذو قيمة كبيرة بالنسبة لي

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أثار الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الجناح المهاجم لمنتخب الأرجنتين وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل بشدة من حوله بعد تصريحات، أكد فيها أن الرقم 7 الذي ارتداه في صفوف مانشستر يونايتد قبل سنوات، لم يكن يعني له الكثير وليس ذو أهمية كبيرة بالنسبة له.

وكان دي ماريا قد انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2014 قادما من ريال مدريد الإٍباني مقابل 60 مليون يورو حينذاك، وتم منحه القميص رقم 7 الذي كان يرتديه من قبل الأسطورة رونالدو، وكذلك أسطورتي مانشستر الخالدين ديفيد بيكهام وجورج بيست.

وأعلن مانشستر يونايتد في الأسبوع الجاري رسمياً عن ضم نجمه القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد لصفوفه، ليعود أشهر من ارتدى الرقم 7 في تاريخ الساحرة المستديرة من جديد إلى معقل الشياطين الحمر.

وقال دي ماريا: لم أسع لارتداء الرقم 7 أثناء تواجدي في مانشستر يونايتد، ولم يكن ذو قيمة كبيرة بالنسبة لي، ولكنني كنت أرغب في ارتداء الرقم (11)، في النهاية هو قميص لا يستحق كل هذا الهراء.

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