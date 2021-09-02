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أخطر الجهاز الإدارى بنادى الزمالك بناء على تعليمات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، لاعبى الزمالك المعارين والصفقات الجديدة في تدريبات الفريق المقررة بعد غد السبت، عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها المدير الفنى للاعبين بعد تحقيق بطولة الدورى العام.

وسيعود جميع المعارين انتظارا لموقفهم من البقاء أو تجديد الإعارات أو الدخول في صفقات تبادلية، وسينضم لتدريبات الفريق مصطفى فتحى عقب انتهاء إعارته لسموحة، وكريم بامبو، العائد من البنك الأهلى، ومحمد أوناجم، بعد انتهاء إعارته من الوداد المغربى، وعمر السعيد، العائد من الجونة، محمد صبحي الذي انتهت إعارته بنادى الاتحاد السكندرى، ويبقى موقف رزاق سيسيه لاعب الفريق الذي أعير للاتحاد السكندرى معلقا بسبب إصابته.

كما ينتظم عمر كمال عبدالواحد، لاعب المصرى السابق، الذي انضم للقلعة البيضاء في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة، لاعب أسوان الذي انضم رسميا للقلعة البيضاء أمس، بعد إعلان نادى أسوان انتهاء الصفقة لصالح الزمالك.