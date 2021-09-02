أخبار عاجلة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
القبض على «سايس» مارس البلطجة على المواطنين للحصول على أموال في النزهة   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

صفقات الجديدة 2021 .. أرقام عمر كمال عبدالواحد قبل دخوله ميت عقبة

Print
صفقات الزمالك الجديدة 2021 .. أرقام عمر كمال عبدالواحد قبل دخوله ميت عقبة صفقات الجديدة 2021 .. أرقام عمر كمال عبدالواحد قبل دخوله ميت عقبة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم عمر كمال عبدالواحد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجديد موسما متميزا مع فريقه السابق المصري البورسعيدي خلال مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021.

ونجح نادي الزمالك في ضم عمر كمال عبدالواحد خلال فترة الانتقالات الجارية لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع المصري.

وشهد الموسم المنصرم الذي انتهى بتتويج الزمالك بلقب الدوري مستويات وأرقاما متميزة لعمر كمال خلال مباريات فريقه بالمسابقة المحلية.

ولعب عمر كمال مع المصري البورسعيدي 32 مباراة من أصل 34 لقاء، حيث شارك في 28 مباراة كلاعب أساسي و4 مباريات كبديل (2505) دقائق.

وسجل عمر كمال عبدالواحد 13 هدفا مع المصري في الموسم المنصرم، وصنع هدفين، بجانب صناعة 19 فرصة للتسجيل لزملائه.

ويمتلك عمر كمال مقومات فنية بخلاف قدرته على اللعب في مركز رأس الحربة الصريح أو كجناح هجومي، حيث يملك اللاعب القدرة على استقبال الكرات بنجاح بواقع 732 كرة، وفقد الكرة 13 مرة فقط، بنسبة نجاح تصل إلى 98%.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك