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قدم عمر كمال عبدالواحد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد موسما متميزا مع فريقه السابق المصري البورسعيدي خلال مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021.

ونجح نادي الزمالك في ضم عمر كمال عبدالواحد خلال فترة الانتقالات الجارية لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع المصري.

وشهد الموسم المنصرم الذي انتهى بتتويج الزمالك بلقب الدوري مستويات وأرقاما متميزة لعمر كمال خلال مباريات فريقه بالمسابقة المحلية.

ولعب عمر كمال مع المصري البورسعيدي 32 مباراة من أصل 34 لقاء، حيث شارك في 28 مباراة كلاعب أساسي و4 مباريات كبديل (2505) دقائق.

وسجل عمر كمال عبدالواحد 13 هدفا مع المصري في الموسم المنصرم، وصنع هدفين، بجانب صناعة 19 فرصة للتسجيل لزملائه.

ويمتلك عمر كمال مقومات فنية بخلاف قدرته على اللعب في مركز رأس الحربة الصريح أو كجناح هجومي، حيث يملك اللاعب القدرة على استقبال الكرات بنجاح بواقع 732 كرة، وفقد الكرة 13 مرة فقط، بنسبة نجاح تصل إلى 98%.