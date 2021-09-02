محافظ الفيوم يبحث آليات تأهيل وإدارة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم

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بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد شركة بوتجاسكو آليات تأهيل وإدارة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، لرفع مستوى الآداء به وتوفير الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب أحمد عبدالمطلب رئيس مجلس إدارة شركة بوتجاسكو، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمحاسب يحيى جاد إبراهيم رئيس العمليات بالشركة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمحاسب محمد صديق مدير فرع شركة بوتجاسكو بالفيوم، ومدير إدارة الإنتاج بديوان عام محافظة الفيوم.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات العمل المشترك بين المحافظة وشركة بوتجاسكو، لتأهيل وإدارة وتشغيل مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، من خلال وضع رؤية واضحة قائمة على الدراسة العلمية الدقيقة، فضلاً عن وضع منهجية لتضافر الجهود للارتقاء بهذا المشروع الحيوي بما يعود بالنفع على المواطنين بشكل عام والعاملين بالمشروع على وجه الخصوص.

كما تناول الاجتماع وضع تقييم مناسب للمشروع، والأيدي العاملة به، ومستوى التشغيل، والمستهدف من التأهيل، ورفع كفاءة مستوى التشغيل، وأشار المحافظ إلى أهمية وضع المقترحات والبدائل للإستغلال الأمثل لأصل مهم من أصول الدولة ممثلاً في مشروع الغاز، فضلاً عن العمل على توفير الخدمات للمواطنين خلال مرحلة تأهيل المشروع.

وأكد محافظ الفيوم، على دراسة موقع المشروع، ووضع الرؤية المناسبة لتأهيله وإدارته بالشكل الأمثل، مشيراً إلى ضرورة وضع العديد من البدائل لاستغلال كل إمكانات الموقع، لتوفير عائد اقتصادي مناسب يغطي متطلبات العاملين بالمشروع بشكلٍ مبدأي والانطلاق إلى توفير عائد إقتصادي للمحافظة.

وتابع المحافظ، أن دراسة تأهيل مشروع الغاز لابد أن تكون بشكل متكامل، لوضع منظومة مناسبة، لافتاً إلى الإعداد لوضع برتوكول تعاون بين المحافظة وشركة بوتجاسكو لتأهيل وتشغيل المشروع، موجهاً مسئولي التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الأمن لتكثيف الحملات لضبط المشتغلين بتوزيع الغاز من غير أصحاب التوكيلات وأصحاب الحصة الحكومية، ومشدداً على تنفيذ حملات على الطرق الرئيسية والفرعية بمداخل ومخازج المحافظة لضبط المشتغلين ببيع اسطوانات الغاز بالسوق السوداء.

وفي السياق نفسه، أشار نائب محافظ الفيوم، إلى انه تم رصد كافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية بشكل متكامل للعمل على تأهيل وإدارة المشروع بالشكل الأمثل، فضلاً عن حصر الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بعدد 22 ألف وحدة، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف توصيل الخدمات لعدد 55 ألف وحدة خلال الفترة القادمة، مع مراعاة آليات توزيع اسطوانات الغاز بالمناطق التي تم توصيل الخدمة إليها.

ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة بوتجاسكو، على استعداد الشركة للتنسيق مع المحافظة على تأهيل ورفع كفاءة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، من خلال عملية الدمج وتضافر الجهود، مؤكداً على أهمية التعاون البناء والمثمر بين الشركة ومحافظة الفيوم، بما يعود بالنفع العام وتوفير عائد إقتصادي مناسب من خلال آليات ورؤى جديدة.