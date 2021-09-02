محافظ الفيوم يبحث آليات تأهيل وإدارة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم

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بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد شركة بوتجاسكو آليات تأهيل وإدارة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، لرفع مستوى الآداء به وتوفير الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب أحمد عبدالمطلب رئيس مجلس إدارة شركة بوتجاسكو، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمحاسب يحيى جاد إبراهيم رئيس العمليات بالشركة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمحاسب محمد صديق مدير فرع شركة بوتجاسكو بالفيوم، ومدير إدارة الإنتاج بديوان عام محافظة الفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول آليات العمل المشترك بين المحافظة وشركة بوتجاسكو، لتأهيل وإدارة وتشغيل مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، من خلال وضع رؤية واضحة قائمة على الدراسة العلمية الدقيقة، فضلاً عن وضع منهجية لتضافر الجهود للارتقاء بهذا المشروع الحيوي بما يعود بالنفع على المواطنين بشكل عام والعاملين بالمشروع على وجه الخصوص.
كما تناول الاجتماع وضع تقييم مناسب للمشروع، والأيدي العاملة به، ومستوى التشغيل، والمستهدف من التأهيل، ورفع كفاءة مستوى التشغيل، وأشار المحافظ إلى أهمية وضع المقترحات والبدائل للإستغلال الأمثل لأصل مهم من أصول الدولة ممثلاً في مشروع الغاز، فضلاً عن العمل على توفير الخدمات للمواطنين خلال مرحلة تأهيل المشروع.
وأكد محافظ الفيوم، على دراسة موقع المشروع، ووضع الرؤية المناسبة لتأهيله وإدارته بالشكل الأمثل، مشيراً إلى ضرورة وضع العديد من البدائل لاستغلال كل إمكانات الموقع، لتوفير عائد اقتصادي مناسب يغطي متطلبات العاملين بالمشروع بشكلٍ مبدأي والانطلاق إلى توفير عائد إقتصادي للمحافظة.
وتابع المحافظ، أن دراسة تأهيل مشروع الغاز لابد أن تكون بشكل متكامل، لوضع منظومة مناسبة، لافتاً إلى الإعداد لوضع برتوكول تعاون بين المحافظة وشركة بوتجاسكو لتأهيل وتشغيل المشروع، موجهاً مسئولي التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الأمن لتكثيف الحملات لضبط المشتغلين بتوزيع الغاز من غير أصحاب التوكيلات وأصحاب الحصة الحكومية، ومشدداً على تنفيذ حملات على الطرق الرئيسية والفرعية بمداخل ومخازج المحافظة لضبط المشتغلين ببيع اسطوانات الغاز بالسوق السوداء.
وفي السياق نفسه، أشار نائب محافظ الفيوم، إلى انه تم رصد كافة المتطلبات والاحتياجات الضرورية بشكل متكامل للعمل على تأهيل وإدارة المشروع بالشكل الأمثل، فضلاً عن حصر الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بعدد 22 ألف وحدة، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف توصيل الخدمات لعدد 55 ألف وحدة خلال الفترة القادمة، مع مراعاة آليات توزيع اسطوانات الغاز بالمناطق التي تم توصيل الخدمة إليها.
ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة بوتجاسكو، على استعداد الشركة للتنسيق مع المحافظة على تأهيل ورفع كفاءة مشروع تعبئة وتوزيع الغاز بكوم أوشيم، من خلال عملية الدمج وتضافر الجهود، مؤكداً على أهمية التعاون البناء والمثمر بين الشركة ومحافظة الفيوم، بما يعود بالنفع العام وتوفير عائد إقتصادي مناسب من خلال آليات ورؤى جديدة.