ضبط 10 أطنان سماد و 8 شكائر دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين أبوكبير حملة تفتيشية ورقابية بقيادة محمد محيي رئيس الرقابة التموينية بإدارة تموين أبوكبير، أسفرت عن ضبط سيارة تقوم بتحميل حصة أحد المخابز الكائن بناحية كفر هربيط وتهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وتم التوجه إلى المخبز وعمل جرد له على الطبيعة وعلى ماكينة صرف الخبز الخاصة به، وجد بها زيادة مقدارها 8 شكاير دقيق بلدي وعليه تم عمل محضر بالواقعة وعرضه على وكيل النائب العام، وتم إيداع الحرز بالمخبز بصفة أمانة بعد أخذ الإقرار اللازم على المدير المسؤول للمخبز.

كما قامت الحملة بتحرير المحضر رقم 2159 جنح ا د ط، ضد «م .ف.أ» مقيم بنزلة العارين لإدارة مخبز سياحي بدون ترخيص، والمحضر رقم 2156 جنح ا د ط، ضد «م.ع.ا» صاحب سوبر ماركت لحيازته سلعا غذائية منتهية الصلاحية، وبمحضر رقم 2158 جنح ا د ط، ضد«ب .ع .ا» صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير المحضر رقم 2157 جنح ا د ط، ضد«ع .ا.س» صاحب سوبر ماركت بقرية الغابة البلد لحيازته سلعا غذائية منتهية الصلاحية.

وفي سياق متصل تمكنت الإدارة التموينية من ضبط سيارة شفروليه حمراء اللون محملة بسماد يوريا مخصوص مدعم من قبل الدولة، ومحظور بيعه في السوق السوداء بقصد الاتجار والتربح منها، حيث كانت كمية السماد المضبوطة 200 شكارة بما يعادل 10أطنان، وتم ايداعها في مخزن الجمعية الزراعية بأبوكبير، وتحرر محضر رقم 2167 جنح ا د ط، وتم تسليم السائق والسيارة بمركز شرطة أبوكبير تحت تصرف النيابة العامة.