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المنتخب السعودي الأول يخوض لقاء هاما ومرتقبا الخميس 2- 9 -2021 ضد نظيره فيتنام ضمن منافسات الجولة الأولى لقارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

مشاهدة مباراة السعودية وفيتنام بث مباشر في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 اضغط هنا

يقام اللقاء عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب مرسول بارك، وسيدخل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، بخطة هجومية لتحقيق انتصار كبير في افتتاح التصفيات، حيث سيعتمد على الثنائي صالح الشهري وفهد المولد لقيادة خط هجوم الأخضر.

وسيحتفظ الفرنسي هيرفي رينارد، بعبد الرحمن غريب وعبد الله الحمدان وعلي الحسن ومحمد البريك، كأوراق رابحة للزج بهم في الشوط الثاني وفقا لظروف اللقاء.

محمد العويس.

عبد الله مادو وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وياسر الشهراني.

عبد الله عطيف وسلمان الفرج وعبد الإله المالكي.

سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.