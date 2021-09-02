أخبار عاجلة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
القبض على «سايس» مارس البلطجة على المواطنين للحصول على أموال في النزهة   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مباراة وفيتنام بث مباشر الآن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

Print
مباراة السعودية وفيتنام بث مباشر الآن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 مباراة وفيتنام بث مباشر الآن في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

السعودي الأول يخوض لقاء هاما ومرتقبا الخميس 2- 9 -2021 ضد نظيره فيتنام ضمن منافسات الجولة الأولى لقارة آسيا المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر.

مشاهدة مباراة السعودية وفيتنام بث مباشر في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 اضغط هنا

يقام اللقاء عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب مرسول بارك، وسيدخل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، بخطة هجومية لتحقيق انتصار كبير في افتتاح التصفيات، حيث سيعتمد على الثنائي صالح الشهري وفهد المولد لقيادة خط هجوم الأخضر.

وسيحتفظ الفرنسي هيرفي رينارد، بعبد الرحمن غريب وعبد الله الحمدان وعلي الحسن ومحمد البريك، كأوراق رابحة للزج بهم في الشوط الثاني وفقا لظروف اللقاء.

محمد العويس.

عبد الله مادو وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وياسر الشهراني.

عبد الله عطيف وسلمان الفرج وعبد الإله المالكي.

سالم الدوسري وفهد المولد وصالح الشهري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت