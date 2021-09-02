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أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة السعودية بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي كلمةً أكّد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

وأضاف أن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وفي ختام الحفل، شكر رئيس هيئة الأركان العامة الزملاء القائمين على المركز والزميلات العاملات بالمركز على مايقدمونه من أعمال متميزة دعماً لمهمة المركز.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة بدأت في 18 من شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت 14 أسبوعًا.

حضر الحفل مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة السعودية.