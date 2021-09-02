إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها في السوق السوداء (صور)

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شنت مديرية التموين في الاسكندرية، برئاسة محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضربة قوية شارك فيها جميع الإدارات التموينية بشن حملات على البقالين التموينيين حرصا من المديرية على أموال الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنين، الخمس.

أسفرت الحملات التي شملت جميع أنحاء الإسكندرية متمثلة في إدارات الرقابة بالمديرية والإدارات المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب، عن تحرير ٣٥ محضر متنوع لبقالين تموين مخالفين ما بين تصرف في سلع تموينية وتجميع سلع تموينية بغرض البيع في السوق السوداء أو توقف عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، حيث تم حصر كميات من السكر التمويني متصرف به تقدر بما يقارب ٨ طن تقريبا، وحصر كميات من الزيت التموينى عبوة الزجاجة ٨٠٠ مللى تقدر بما يقارب ٤٠ طن، وحصر كميات من الزيت التموينى عبوة واحد لتر تقدر بأكثر من ٤ طن.

على الجانب الآخر، تم ضبط كميات من السلع التموينية تم تجميعها عند بعض البقالين بغرض التربح من فروق الاسعار ببيعها في السوق السوداء، شملت ضبط كميات مجمعة من السكر التمويني تقدر بما يقارب ٥ طن تقريبا، وكميات مجمعة من الزيت التموينى عبوة الزجاجة ٨٠٠ مللى وعبوة لتر تقدر بما يقارب من ٢ طن تقريبا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات للعرض على النيابة.

ضربة قوية فى الاسكندرية .. إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء (صور)

ضربة قوية فى الاسكندرية .. إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء (صور)

ضربة قوية فى الاسكندرية .. إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء (صور)

ضربة قوية فى الاسكندرية .. إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء (صور)

ضربة قوية فى الاسكندرية .. إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء (صور)

ضربة قوية فى الاسكندرية .. إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء (صور)

ضربة قوية فى الاسكندرية .. إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء (صور)

ضربة قوية فى الاسكندرية .. إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء (صور)

ضربة قوية فى الاسكندرية .. إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء (صور)

ضربة قوية فى الاسكندرية .. إحباط تهريب سلع تموينية بـ1.5 مليون جنيه قبل بيعها فى السوق السوداء (صور)