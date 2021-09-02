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الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة القاهرة وتضبط أطرافها

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة القاهرة وتضبط أطرافها الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة القاهرة وتضبط أطرافها
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالقاهرة.

وقالت «الداخلية»، في بيان، اليوم الخميس : «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة القاهرة، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أغسطس الماضي، حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (ربة منزل وعامل)، وطرف ثان (3 أشخاص)، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أفراد طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

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