أمانة الطائف تنفذ أعمال طلاء الأرصفة وخطوط الطرق بالمنطقة

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ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري

نفذت أمانة الطائف، ممثلةً في وكالة المشروعات، برنامج أعمال طلاء الأرصفة وخطوط الطرق ومحددات المسارات للشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج الأحياء.

جاء ذلك، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز القضاء على أشكال التشوهات البصرية.

وأوضح أمين الطائف، الدكتور أحمد القثامي، أن برنامج طلاء الأرصفة وخطوط الطرق ضمن محاور معالجة التشوه البصري التي قطعت فرق العمل الميدانية فيه مرحلة متقدمة من الإنجاز.

وأشار إلى أن طلاء محددات المسارات يعزز السلامة المرورية ويسهم في دعم حركة المشاة.

وذكرت أمانة الطائف، أن فرق العمل الميدانية تعمل على مدار الساعة لتسريع وتيرة العمل ورفع كفاءة المنجزات بمبادرة التشوه البصري، بأكثر من 70 فرقة ميدانية، تعمل على رصد التشوهات ومعالجتها والتفاعل الفوري مع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي او عبر وسائل التواصل الخاصة بالأمانة وهاتف العمليات الموحد 940.