إصابة معلم بـ"كورونا" في شقراء لم تظهر عليه أعراض.. وهكذا فوجئ باكتشافها!

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المدرسة زارها المحافظ وقيادات التعليم صباح الأمس.. وقرار بتعليق الدراسة

فوجئ منسوبو إحدى مدارس محافظة شقراء بتأكيد إصابة أحد معلمي المدرسة بفيروس كورونا، صباح اليوم، ومن المصادفات أن تلك المدرسة قام محافظ شقراء ومدير التعليم وعدد من قيادات التعليم، بزيارتها صباح الأمس، وتجولوا في مكاتبها وفصولها والتقوا منسوبيها من معلمين وطلاب وإداريين.

وتلقّى صباح اليوم منسوبو إحدى المدارس بمحافظة شقراء رسالةً من مديرها يؤكد لهم خلالها ورود خطاب من المستشفى يفيد بإصابة أحد معلّمي المدرسة بفيروس كورونا، داعيًا له بالشفاء العاجل.

وطلب مدير المدرسة في رسالته من جميع مَن خالط المعلم أخْذ المسحة للتأكد من الحالة الصحية يوم الأحد القادم.

وأكد المتحدث باسم تعليم شقراء، فيصل المرجان، لـ"سبق"، أن الإدارة ستعلّق الدراسة في المدرسة وتقوم بعملية التعقيم، إضافة إلى تطبيق ما جاء في الدليل الصادر من "وقاية".

وعلمت "سبق" أن المعلم المصاب ملتزم جدًّا بتطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمام وحرص على التباعد، وكان لا يشكو من أي أعراض، ولكنه لما علم أن شقيق زوجته مصاب بفيروس كورونا طلب من زوجته أخْذ مسحة للتأكد من عدم إصابتها جراء اختلاطها بشقيقها.

وتوجها لمركز الفحص، لكنه عندما أخذت زوجته مسحة الفحص طلب أخذ مسحة له أيضًا من باب الزيادة في الاطمئنان، ولما خرجت نتيجة الفحص كانت المفاجأة؛ إذ كانت نتيجة فحص زوجته سلبية، بينما كانت نتيجة فحصه إيجابية.

يُذكر أن المعلم المصاب كان حاضرًا أمس للمدرسة، حين قام محافظ شقراء ومدير التعليم وعدد من قيادات التعليم بزيارة المدرسة ضمن جولاتهم التفقدية؛ حيث قاموا بدخول عدد من مكاتب وفصول المدرسة والتقوا المعلمين والطلاب.