الضمان.. وسيلتك لسيارة تعيش طويلا دون أعطال أو تكلفة

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يعرف أي مالك سيارة بوجود ضمان، لكنه لا يهتم عادة بهذه المسألة رغم أنها أساسية للمحافظة على حالة المركبة واستبدال أجزاء مرتفعة الثمن وإجراء فحص وتقديم مساعدة على الطريق طيلة عدة سنوات، دون تحمل أي تكلفة، لأن المصنع أو الشركة المصنعة تتحملان تكلفة الإصلاحات، ما يعنى ضرورة قراءة عقد الضمان بدقة لمعرفة الحقوق المترتبة عليه.

ضمان المصنع هو جزء من عقد شراء السيارة بموجبه يقوم المصنع بتحمل تكلفة بعض الإصلاحات الضرورية خلال مدة زمنية محددة أو بعد قطع عدد من الكيلومترات، سواء بتحمل التكلفة بالكامل أو جزء منها، حسب كل شركة، والمنصوص عليه في العقد، بينما تلجأ بعض الشركات إلى النص على أجزاء السيارة غير المشمولة بالضمان.

وتوجد عدة أنواع من الأضمان أولها «الأساسي المحدود» والمعروف بالتغطية من الاكصدام إلى الاكصدام ويغطي عيوب الخامات والصناعة في عدد من أجزاء السيارة، والبطارية الأصلية المجهزة لكن لا يشمل العمليات الناتجة عن الاستهلاك مثل تآكل الفرامل والإطارات والصدأ الخارجي والزجاج الأمامي وعيوبه، وكذلك لا يغطى الصيانة الدورية أو التلف الناتج عن تجاهلها، وكذلك أي تلفيات بسبب الظروف الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات.

ويوجد نوع آخر يسمى «ضمان المحركات» ويشمل المحرك وأجزائه الداخلية ومجموعة نقل الحركة ونظام الدفع الرباعي أو الثنائي، لكن لا يغطى أعطال سوء الاستخدام أو الإهمال وبعض هذه الإصلاحات يتحمل المالك جزءا من تكاليفها.

أما «ضمان الأجزاء الأخرى» فيعتبر مسألة إضافية بجانب الضمان الأساسي ويغطي التآكل والصدأ وتكلفة استبدال الأجزاء المعدنية الصدئة، وعند الحاجة لمساعدة على الطريق والأخيرة مرتبطة بفترة زمنية أو عدد محدد من الكيلو مترات.

كما يوجد نوع من الضمان يسمى «ضمان نظام العادم» ويكون لمدة عامين أو نحو 40 ألف كيلومتر، وقد تزيد بعض الشركات السافة إلى 160 ألف كيلومتر أو 8 سنوات.

وتغطي بعض ماركات السيارات الصيانة الدورية خلال مدة محددة، كما يمكن لمصنعي القطع الأصلية تقديم ضمانات على أجزاء محددة، حيث تقدم شركات ضمانا لمدة عامين ومسافة غير محددة على بعض أجزاء سيارتها مثل ناقل الحركة الذي يمكن استبداله في نهاية فترة ضمان مجموعة المحركات وقد تمد الضمان عامين آخرين باعتباره جزءا من ضمان المصنع.

وعلى العميل الانتباه لعدة أمور حتى لا تخرج السيارة من الضمان أو تقوم الشركة المصنعة بإلغائه، أولها عدم صيانة السيارة في مركز خدمة غير معتمد أو ليس تابعا للتوكيل، حتى لو كانت الصيانة تغيير زيت الموتور أو الفتيس أو تركيب دي في دي أو لمبات الزينون أو إنذار.

وتخرج السيارة من الضمان قبل انتهاء مدته إذا لم يلتزم العميل بإجراء الصيانات الدورية في مراكز الخدمة المعتمدة لدي الشركة، أو قام بتركيب أي أجزاء غير أصلية مثل تيل الفرامل والبوجيهات وزيت الموتور وزيت الفتيس، وعدم الالتزام بوضع مياه الردياتير المطابقة لمواصفات الشركة الأم، أو أي تعديل ميكانيكي أو كهربائي، بالإضافة للتلاعب في قراءة عداد الكيلومتر لأن أي تصرف من السابق يؤدي لتلف أجزاء من السيارة وتآلكها وتصل في بعض الأحيان إلى إجراء «عمرة» للموتور أو تغييره.

ولا يشمل الضمان أي إصلاحات أو ضبط نتيجة سوء الاستخدام الناتجة عن تصرفات مثل وضع أوزان أكبر من قدرة السيارة أو استخدامها في السباقات، والإهمال، والتعديل، والتغيير، والعبث، وعمليات الضبط أو الإصلاح غير الصحيحة، والحوادث واستعمال قطع غيار أو مواد مضافة.

كما لا يختص الضمان بأى عمليات ناتجة عن الصيانة الدورية للأجزاء المستهلكة مثل ضبط الزوايا والإتزان، تغيير الفلاتر، والبوجيهات، والفيوزات، فحص وتغيير أجزاء الفرامل كالتيل والطنابير، طقم الدبرياج، تنظيف نظامي الوقود أو التبريد، بالإضافة لأى تلفيات ناتجة عن الأعمال الميكانيكية أو الكهربائية وتآكل الأسطح لأسباب بيئية.