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ضبط 80 توك توك مخالف في مدينة دسوق

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ضبط 80 توك توك مخالف في مدينة دسوق ضبط 80 توك توك مخالف في مدينة دسوق

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قامت الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ ووحدة مرور دسوق بحملة مكبرة مفاجئة اليوم الخميس بشوارع مدينة دسوق بحضور العقيد شريف عبود، وكيل إدارة مرور كفر الشيخ ورئيس مباحث المرور الرائد أحمد كلبوش، ورئيس قسم مرور دسوق.

أسفرت الحملة عن ضبط 80 توك توك بدون لوحات و120مخالفة متنوعة عبارة عن الوقوف في الممنوع وبدون قيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء أشرف صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، وفى إطار التعاون بين رئاسة مركز ومدينة دسوق برئاسة المحاسب السيد عبدالستار، وإدارة المرور بكفر الشيخ بقيادة العميد سامح العزب.

المصرى اليوم

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