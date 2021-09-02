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أم كلثوم ترحب بعودة كريستيانو رونالدو لنادي مانشستر يونايتد ()

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أم كلثوم ترحب بعودة كريستيانو رونالدو لنادي مانشستر يونايتد (فيديو) أم كلثوم ترحب بعودة كريستيانو رونالدو لنادي مانشستر يونايتد ()

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اختار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الاستعانة بمقطع من أغنية للفنانة الراحلة أم كلثوم، للترحيب بعودة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذلك بعد غياب للاعب استمر لأكثر من 12 عاما عن الفريق، نشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعا من أغنية «أنساك» لكوكب الشرق.

وكان المقطع من الأغنية يأتي فيه عبارة: «كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله»، للإشارة إلى تألق اللاعب البرتغالي في صفوف النادي الإنجليزي خلال سنوات قضاها بالنادي.

وكان مانشستر يونايتد أكد، الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين.

ومن المتوقع خوض رونالدو مباراته الأولى في 11 سبتمبر المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.

فيما أعلن النادي، الجمعة الماضية، توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو، واكتملت بالفعل الصفقة بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة وغيرها.

المصرى اليوم

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