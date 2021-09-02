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غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بمحافظة الشرقية

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غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بمحافظة الشرقية غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية بمحافظة الشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلا عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس من غلق وتشميع ٤ مراكز للدروس الخصوصية بشوارع الدروس، وتفريق الطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق بغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بقرية هرية؛ وتطبيق القانون على المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها، والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

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