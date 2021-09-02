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الفنان عمر كمال يعلن عن «مفاجأة حلوة» لجمهور وشيكابالا (تفاصيل)

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الفنان عمر كمال يعلن عن «مفاجأة حلوة» لجمهور الزمالك وشيكابالا (تفاصيل) الفنان عمر كمال يعلن عن «مفاجأة حلوة» لجمهور وشيكابالا (تفاصيل)

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كشف مطرب المهرجانات عمر كمال عن مفاجأة، يحضر لها من أجل جمهور نادي «» ولاعبه المشهور «شيكابالا».

وشوّق «كمال» متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الخميس، للمفاجأة، حيث أوضح أنها ستكون مع الإعلامي عمرو أديب داخل برنامج «الحكاية» في حلقة الجمعة المقبلة.

ونشر صورة له من داخل الاستديو، وظهر وهو مرتدي «تي شيرت» نادي الزمالك، وعلق عليها قائلا: «حلقة الجمعة مع الإعلامى عمرو أديب فيها مفاجأة حلوة لجمهور الزمالك ولشيكابالا».

كان عمر كمال نشر صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مازحًا مع جمهور ومتابعي نادي الزمالك عن صفقة اللاعب عمر كمال الذي يحمل نفس اسمه، حيث علق على الصورة قائلاً: «٣ مواسم جديدة مع الزمالك»، وفور نشر الصورة تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، بالتعليقات والإعجاب.

المصرى اليوم

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