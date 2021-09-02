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ترأس على المناسترلي رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الإسكندرية ومطروح والبحيرة، إجتماع لجنة السياحة الدينية الخميس، لبحث الموقف النهائي من مراجعة إجراءات تأمين المعتمرين ورفع مصر من قوائم الدول المحظورة من جانب المملكة العربية السعودية.

وقال «المناسترلى»، إن ممثلي شركات السياحة المشاركين في الاجتماع أكدوا على أنه حان الوقت للسماح برحلات العمرة من مصر، خاصة بعد الإنتهاء من التعاقد مع شركة تأمين تقوم بتأمين المعتمر المصري بصورة كاملة من حيث الحصول على اللقاح المعتمد للسفر، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إجراء تحليل PCR المطلوبة سواء في مصر أو في المملكة السعودية وتغطية رد مبلغ العمرة للمعتمر في حالة عدم سفره بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه بعد التوصيات التي نتجت عن اجتماع لجنة السياحة الدينية، أصبحت الأمور طيبة في كل ما قد يكون سبب لتعطيل السفر إلى العمرة.

وناشدت الغرفة الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، بمراجعة الإجراءات التي اتخذت لتأمين المعتمرين وسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة، مع استعدادها لتنفيذ كل ما تراه ضروريا لإعادة تشغيل رحلات العمرة من مصر.