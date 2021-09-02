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أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن ناديه اقترب من حسم التعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عمرو أدهم، في تصريحات إذاعية: «اقتربنا من التعاقد مع حمدي النقاز في الميركاتو الصيفي الجاري»، مؤكدًا: «لا توجد أي أزمة في تواجد ثنائي أجنبي في مركز الظهير الأيمن، التعاقد مع اللاعب التونسي جاء بناءً على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، خاصة في ظل الإصابات المتكررة لحازم إمام».

واشار: «تراجعنا عن فكرة التعاقد مع كريم العراقي، ظهير أيمن النادي المصري، لأن التعاقد معه، كان سيكلف النادي أموالاً طائلة».

وعن تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، قال: «اقتربنا أيضا من تجديد التعاقد مع اللاعب المغربي، والخلاف على بند واحد فقط لا يتعلق بالأمور المالية، ونحاول إيجاد حل له».