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وقع كريم أحمد عبدون لاعب فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003 على عقود احترافية مع النادي لمدة أربع سنوات.
وقام اللاعب بالتوقيع في حضور كابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، ومحمد عبدالرحيم المدير الإداري لفريق 2003.
يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قامت في وقت سابق بتوقيع عقود احترافية لمدة أربع سنوات لسباعي فريق النادي لكرة القدم مواليد 2003 وهما أحمد عبدالرحيم إيشو وماجد هاني وعبدالله محمد وأحمد رفاعي وعبدالرحمن الفيومي وطارق علاء وعبدالرحمن حسين السيد.