أول تنفيذ لقرار حظره على الكورنيش.. التحفظ على 37 توك توك في الإسكندرية (صور)

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تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمنع سير مركبات التوك توك بطريق الكورنيش والمحاور الرئيسية للمدينة، شنت أحياء الاسكندرية حملات مكبرة لمنع سير التوك توك بالطرق الرئيسية والكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحافظ وتغريم المخالف بغرامة فورية ١٠ آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائياً للتكاتك المضبوطة.

وفي هذا الصدد؛ شن حى العامرية أول برئاسة محمد عبدالله حملة مكبرة بطريق النهضة وتم ضبط ٥ تكاتك و٣ تروسيكلات.

وقام حى وسط برئاسة رجب النقيدى بالمرور على محور المحمودية وتم التحفظ على عدد ٨ تكاتك وتروسيكل.

ونفذ حى المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة استهدفت شارع المعهد الدينى العصافرة قبلى، شارع ٤٥، شارع جمال عبدالناصر، شارع ملك حفنى السياحى، وشارع مصطفى كامل وتم ضبط عدد ٢١ توك توك.

وقام حى المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة بطريق الكورنيش، ش مصطفى كامل وأسفرت عن ضبط ٣ تكاتك و٢ تروسيكل

يأتى ذلك في إطار قرار محافظ الإسكندرية، بمنع تواجد مركبات التوك توك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش، وتكليف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فوراً وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيها واتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.

أول تنفيذ لقرار حظر التوكتوك على الكورنيش .. التحفظ على ٣٧ توك توك و٦ تروسيكل فى الاسكندرية (صور)

أول تنفيذ لقرار حظر التوكتوك على الكورنيش .. التحفظ على ٣٧ توك توك و٦ تروسيكل فى الاسكندرية (صور)

أول تنفيذ لقرار حظر التوكتوك على الكورنيش .. التحفظ على ٣٧ توك توك و٦ تروسيكل فى الاسكندرية (صور)

أول تنفيذ لقرار حظر التوكتوك على الكورنيش .. التحفظ على ٣٧ توك توك و٦ تروسيكل فى الاسكندرية (صور)