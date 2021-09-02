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موعد مشاهدة مباراة والجابون بث مباشر في تصفيات قطر 2022

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موعد مشاهدة مباراة مصر والجابون بث مباشر في تصفيات كأس العالم قطر 2022 موعد مشاهدة مباراة والجابون بث مباشر في تصفيات قطر 2022

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منتخب الأول يخوض لقاء هاما ومرتقبا أمام نظيره الجابون الأحد 5 - 9 - 2021 ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة 2022 في قطر الصيف المقبل.

وفاز الوطني في الجولة الأولى التى أقيمت الأربعاء على أنجولا بهدف نظيف خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على أرض ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، حيث ظهر المنتخب الوطني بمستوى فني ضعيف نظرا للإجهاد الذي تعرض له اللاعبين خلال المسابقات المحلية والأفريقية على حد قول حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المؤتمر الصحفي.

وخسر المنتخب الجابوني بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعه مع المنتخب الليبي في نفس توقيت مباراة مصر وأنجولا ليعتلي ترتيب المجموعة السادسة بفارق هدفا عن منتخب مصر الذي يمتلك 3 نقاط نفس رصيد المنتخب الليبي.

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.

المصرى اليوم

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