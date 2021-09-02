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أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع إدجار سوسا لينضم إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.
ووُلد اللاعب في دولة دومينيكان، ويحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، وسبق له اللعب لأندية بلد الوليد ودينامو باسكت ويوفي كازيرتا، وشارك مع منتخب أمريكا في كأس العالم ٢٠١٤.
ويأتي ذلك في إطار سياسة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل.
جدير بالذكر أن فريق السلة بالزمالك فاز بلقب الدوري في الموسم الماضي وبالبطولة الإفريقية للأندية.