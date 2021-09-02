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أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع إدجار سوسا لينضم إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

ووُلد اللاعب في دولة دومينيكان، ويحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، وسبق له اللعب لأندية بلد الوليد ودينامو باسكت ويوفي كازيرتا، وشارك مع منتخب أمريكا في كأس العالم ٢٠١٤.

ويأتي ذلك في إطار سياسة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن فريق السلة بالزمالك فاز بلقب الدوري في الموسم الماضي وبالبطولة الإفريقية للأندية.