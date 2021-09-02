أخبار عاجلة

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
القبض على «سايس» مارس البلطجة على المواطنين للحصول على أموال في النزهة   -
«زي النهارده» بينوشيه يقود انقلابا على سلفادور الليندى في تشيلى 11 سبتمبر 1973 -
«زي النهارده» وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 -
«زي النهارده» وفاة مؤسس باكستان محمد على جناح 11 سبتمبر 1948 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يتعاقد مع الأمريكي سوسا لتدعيم فريق السلة

Print
الزمالك يتعاقد مع الأمريكي سوسا لتدعيم فريق السلة يتعاقد مع الأمريكي سوسا لتدعيم فريق السلة

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي عن التعاقد مع إدجار سوسا لينضم إلى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

ووُلد اللاعب في دولة دومينيكان، ويحمل أيضًا الجنسية الأمريكية، وسبق له اللعب لأندية بلد الوليد ودينامو باسكت ويوفي كازيرتا، وشارك مع منتخب أمريكا في ٢٠١٤.

ويأتي ذلك في إطار سياسة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على جميع الألقاب في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن فريق السلة بالزمالك فاز بلقب الدوري في الموسم الماضي وبالبطولة الإفريقية للأندية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

رئيس الزمالك يكشف تطورات التجديد لبن شرقي ومصير «جنش»

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك

وزير الرياضة ورئيس الوطنية للإعلام يتبنيان مبادرة نبذ التعصب بين الأهلى والزمالك

وزير الرياضة يهنيء الزمالك بعد فوزه على الأهلي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي

وزير الرياضة يهنيء الزمالك بعد فوزه على الأهلي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي