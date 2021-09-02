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قام أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتكريم، أبناء الأكاديمية الحائزين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وهم أحمد الجندي صاحب فضية الخماسي الحديث، محمد إبراهيم كيشو صاحب برونزية المصارعة، وسيف عيسي الحائز على برونزية التايكوندو.

أقيم التكريم في حضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

هنأ أبوالغيط، أبطال مصر أبناء الأكاديمية، على النتائج التي حققوها خلال الدورة، مؤكدا على ضرورة الحرص على استكمال المسيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات الرياضية في المستقبل.

وقال «ابو الغيط»: «إننا اليوم أمام حدث سعيد، إذ نحتفل بأبناءنا من طلبة الأكاديمية، تلك المنظمة التي تعمل تحت مظلة الجامعة العربية» .

واضاف أن ما حققه هؤلاء الأبطال يعكس حجم الانجازات التي حققها هذا الصرح العلمي المتميز بقيادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار الذي نجح في وصل بذلك الصرح العربى لتحقيق إنجازات وقفزات علمياً ورياضيا.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، إنه عندما طرح الأمر على معالي الأمين العام السيد أحمد أبوالغيط، رحب كثيرًا بلقاء طلاب الأكاديمية ابطال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، لتكريمهم على ما حققوه.

وتوجه «عبدالغفار» بالشكر إلى الأمين العام على التكريم والدعم اللامحدود من جانبه حتى يظهر أبناء الأكاديمية بتلك الصورة المشرفة، وأكد دعمه للأبطال الرياضين، والمتفوقين علميا، مشيراً إلى أن تكريم اليوم وراءه جهد كبير من الجميع حتى أصبح هؤلاء فخر لمصر على المستوي العالمي، وهو إنجاز للرياضة المصرية، ونعد مصر بتحقيق بطولات وانجازات في احداث قادمة.

ومن جانبهم، عبّر أبطال مصر أبناء الأكاديمية عن شكرهم لمعالي الأمين العام للجامعة العربية على ما يوليه لأبناء الأكاديمية من عناية خاصة ودعم كامل، معتبرين تكريم اليوم وحضور معالي الوزراء وسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية تكريما لكل الرياضيين في مصر، مؤكدين حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية وإعلاء راية الوطن في المحافل الرياضية العالمية.

جاء ذلك على هامش فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي على المستوى الوزارى، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وذلك بمقر الامانة العامة.