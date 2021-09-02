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مع عودة الرحلات البحرية.. «قايتباي» تستقبل وفداً سياحياً من مختلف الجنسيات (صور)

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مع عودة الرحلات البحرية.. «قايتباي» تستقبل وفداً سياحياً من مختلف الجنسيات (صور) مع عودة الرحلات البحرية.. «قايتباي» تستقبل وفداً سياحياً من مختلف الجنسيات (صور)

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استقبلت قلعة قايتباى في الاسكندرية الخميس، وفداً سياحيا على هامش عودة السياحة البحرية إلى ميناء الإسكندرية من القادمين على السفينة السياحية Blue Sapphire، من مختلف الجنسيات وذلك كبداية لتوافد سلسلة من الرحلات السياحية الأسبوعية.

وحظيت قلعة قايتباى بزيارة جميع افراد الرحلة القادمة على متن السفينة وهم من جنسيات أوروبية مختلفة وبدأو الزيارة بالتقاط الصور التذكارية بداية من صحن القلعة الأسوار والبرج الرئيسي كما أبدوا إعجابهم بجمال وطبيعة الموقع الأثري .

وكانت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استقبلت السفينة السياحية Blue Sapphire والتي تتبع الخط الملاحي ANEX Selection Blu قادمة من ميناء Antalya التركي وتقل على متنها عدد 455 راكبا من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى 197 من أفراد الطاقم، حيث تعد هذه الرحلة هي باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية السياحية إلى ميناء الإسكندرية إذ أن من المتوقع توافد عدد 13 رحلة سياحية أخرى بواقع رحلة إسبوعياً يتم خلالها توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بكلاً من مدينتي الإسكندرية والقاهرة قبل التوجه إلى ميناء بورسعيد لاستكمال مسار السفينة.

وتأتي هذه الحركة النشطة في استعادة السياحة البحرية مكللة لجهود وزارة النقل وكذا العمل المستمر والناجح من قبل وزارة السياحة المصرية واهتمامهم البالغ بدعم الحركة السياحية كأحد أهم عناصر هيئة الميناء والإقتصاد القومي.

كما استقبلب قلعة قايتباي بالإسكندرية، وفدًا عراقيًّا رفيع المستوى تابعً لمعهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري، وقام باصطِحابِ الوفد لتَعْرِيفِهم عناصر القلعة والشرح لهم صلاح حسوب وهبة عبدالعلا مفتشا الآثار.

"قايتباى" تستقبل وفداً سياحياً من مختلف الجنسيات .. والسائحون يلتقطون صورا تذكارية بـ"الصحن" (صور)
"قايتباى" تستقبل وفداً سياحياً من مختلف الجنسيات .. والسائحون يلتقطون صورا تذكارية بـ"الصحن" (صور)
"قايتباى" تستقبل وفداً سياحياً من مختلف الجنسيات .. والسائحون يلتقطون صورا تذكارية بـ"الصحن" (صور)
"قايتباى" تستقبل وفداً سياحياً من مختلف الجنسيات .. والسائحون يلتقطون صورا تذكارية بـ"الصحن" (صور)
"قايتباى" تستقبل وفداً سياحياً من مختلف الجنسيات .. والسائحون يلتقطون صورا تذكارية بـ"الصحن" (صور)

المصرى اليوم

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