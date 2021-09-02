أخبار عاجلة

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
القبض على «سايس» مارس البلطجة على المواطنين للحصول على أموال في النزهة   -
«زي النهارده» بينوشيه يقود انقلابا على سلفادور الليندى في تشيلى 11 سبتمبر 1973 -
«زي النهارده» وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 -
«زي النهارده» وفاة مؤسس باكستان محمد على جناح 11 سبتمبر 1948 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موهبة" تدعو أولياء الأمور إلى سرعة تسجيل أبنائهم في مسابقة "موهوب 2021"

Print
"موهبة" تدعو أولياء الأمور إلى سرعة تسجيل أبنائهم في مسابقة "موهوب 2021" "موهبة" تدعو أولياء الأمور إلى سرعة تسجيل أبنائهم في مسابقة "موهوب 2021"
تشمل تخصصات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية

حثت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أولياء الأمور والطلبة والمؤسسات التعليمية على المسارعة بتسجيل أبنائهم في مسابقة موهوب في تخصصات العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والمعلوماتية، الذي سينتهي في 29 من سبتمبر الجاري.

وقالت "موهبة": "مسابقة موهوب" أهم القنوات التي يتم من خلالها التعرف والكشف عن الموهوبين لرعايتهم وتحفيزهم، وبوابة لتمثيل المملكة في المسابقات العلمية والأولمبيادات الدولية التي تشارك بها "موهبة"؛ سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضافت: مسابقة موهوب ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وتستهدف طلبة التعليم العام السعوديين في الصفوف من السادس الابتدائي إلى الأول الثانوي بحسب الصف الدراسي للعام 1443هـ– 1444هـ، حيث يتاح التسجيل لطلبة الصفين السادس الابتدائي والأول المتوسط في مسابقة العلوم والرياضيات، وطلبة الصفين الثاني والثالث المتوسط في تخصصات الكيمياء والفيزياء والأحياء، فيما تستهدف مسابقة المعلوماتية الطلبة من الصف الأول المتوسط إلى الأول الثانوي.

وأشارت "موهبة" إلى أنه يجب على الطالب التسجيل في التخصص المطلوب حسب صفه الدراسي، على أن يكون في الصف المستهدف مع بداية العام الدراسي 1443هـ- 1444هـ.

وذكرت أن المادة العلمية للتخصصات المختلفة لمسابقة موهوب متاحة على منصاتها الإلكترونية، وأن الاختبار التجريبي للمسجلين بدأ في 1 أغسطس وسينتهي في29 سبتمبر 2021، وأن اختبار موهوب1 في تخصصات الرياضيات والعلوم والمعلوماتية سيُعقد في 15 أكتوبر المقبل، فيما ستقام اختبارات الفيزياء والكيمياء والأحياء في اليوم التالي 16 أكتوبر، على أن تعلن نتائج المرحلة الأولى في 19 أكتوبر، وينطلق تدريب موهوب خلال المدة من 24 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر المقبل.

وسيعقد اختبار موهوب2 لجميع تخصصات المسابقة في 6 نوفمبر المقبل، وتعلن النتائج في 14 نوفمبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

في ذكراها العشرين.. تعرَّف على العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

"القصبي" وريم عبد الله في حلقة خاصة في "من سيربح المليون"

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

لإرشاد التائهين.. إنارة موارد المياه بالنفود من حائل إلى الجوف

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة

ميدان مهرجان الهجن بلا تشوُّه بصري.. زُيِّن بالأعلام والأشجار والخرسانة الملونة