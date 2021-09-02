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لن يغادروا أفغانستان.. 60 ألف أفغاني يعملون مع الجيش الأمريكي يطالبون بالنزوح

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لن يغادروا أفغانستان.. 60 ألف أفغاني يعملون مع الجيش الأمريكي يطالبون بالنزوح لن يغادروا أفغانستان.. 60 ألف أفغاني يعملون مع الجيش الأمريكي يطالبون بالنزوح

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لن يتمكن نحو 60 ألف أفغاني ممن كانوا يعملون مع الجيش الأمريكي من مغادرة أفغانستان، رغم سعيهم إلى السفر وعدم رغبتهم في البقاء بالبلاد تحت حكم طالبان .

وقالت محطة سي إن بي سي نيوز، في تقرير لها اليوم، إن أغلبية الأفغان ممن كانوا يعملون مع الجيش الأمريكي يريدون الجلاء ولكنهم سوف يمكثون في أفغانستان .

في حين أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها قامت بالتعاون مع قوات الحلفاء بإجلاء 120 ألف شخص من أفغانستان، ولكن لم يتضح بعد عدد المواطنين الأفغانيين.

وقال مسؤول أمريكي بارز كان في كابول من أجل إنجاز مهمة الجلاء :«ليس لدي تقدير لعدد تأشيرات الهجرة الخاصة، وأفراد الأسر الذي لا يزالون هناك».

وذكر التقرير أن الرئيس بايدين تعهد بضمان سحب من مائة إلى مائتي مواطن أمريكي من أفغانستان، مؤكدا على استمرار الجهود الدبلوماسية لضمان مرور آمن لأي أمريكي وشريك أفغاني أو مواطن أجنبي يريد مغادرة أفغانستان .

وتساءل التقرير: «ماذا يحدث الآن؟ قائلا إن عدد من تم إجلائهم، وجنسياتهم وماذا كانوا يفعلون في أفغانستان من المور التي سوف تصبح أكثر وضوحا في الأيام والأسابيع المقبلة»، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا حتى تتضح الصورة كاملة بشأن أعداد الباقين في أفغانستان .

المصرى اليوم

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