وسط تنافس الشركات العالمية.. تعرف على أنواع السيارات ذاتية القيادة

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شركات عالمية تتنافس على تقديم أقوى سيارات ذاتية القيادة خلال الفترة المقبلة منها، شركة آبل أولريش كرانز Ulrich Kranz، والتي تعمل على عملية توظيف أحدث علامة على أن آبل جادة في بناء السيارة الكهربائية للتنافس مع شركات صناعة السيارات مثل تيسلا.

ووفقاً للشركة، تستخدم السيارة تقنيات القيادة الذاتية الملخصة بمجموعة معقدة من الرادارات والكاميرات لتقييم الوضع المحيط بها أثناء القيادة، مما يسمح لها بتلقي معلومات حول العقبات المحيطة، واتخاذ القرار المناسب بما يخص التسارع والفرملة والانعطاف.

ومن المتوقع أن ينهي النموذج الأولي فترة الاختبارات بحلول نهاية عام 2021، في حين لم تكشف الشركة عن سعر السيارة أو المبلغ الذي استثمرته الشركة.

فيما قالت شركة هيونداي في وقت سابق من هذا العام إنها تجري محادثات مع شركة آبل لتصنيع سيارتها قبل أن تتراجع عن تعليقاتها وتؤكد أنها لم تعد تجري مناقشات.

وعرضت شركة «SberAutoTech» (سبيرأوتوتيك) التابعة لمصرف سبير بنك الروسي، نموذجًا أوليًا لسيارة كهربائية ذاتية القيادة في العاصمة الروسية موسكو.

وأشارت الشركة إلى أنه وفقًا للتوقعات ستشكل السيارة المسماة FLIP (فليب) «مستقبل سيارات الأجرة»، فيما يمكن استخدام السيارة أيضاً لتوصيل الطعام والخدمات اللوجستية الأخرى، في حين تمتلك السيارة تطبيقها الخاص بالإضافة إلى مساعد افتراضي ويتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي أو باستخدام أي نوع من أنواع الوقود البديل كالغاز الطبيعي، وكما تتسع السيارة لستة ركاب وهناك شركة هوندا التي تستخدم حاليا ميزة الاستشعار والتي تتضمن التحكم في السرعة والتوجية حتي التوقف وتم تطبقها في 3 موديلات، هما اكورد وسيفيك وانسايت وهناك شركة سوبارو التي قررت أنها ستنضم إلى شركتي هوندا وتويوتا في مشروعها الجديد، حيث طورت سوبارو في تكنولوجية سيارتها لمساعدة السائق حيث انها تراقب حركة المرور والتحكم في السرعة وهذ التحكم حفف لديها حوادث الاصطدام من الخلف بنسبة 85% وشاركت بسيارة سوبارو ليجاسي وهناك شركة بي BMW والتي تستخدم في سيارتها برنامج Copilot إلى يشبة نظام التحكم في السرعة وحركة التوقف والتحرك في الزحام والتحكم في ثبات السرعة وصولا إلى التوقف والتوجة بدون استخدام اليدين بسرعة منخفضة.

أما بالنسبة لشركة أودي وهي من أفضل الشركات التي استخدمت تقنية القيادة الذاتية حيث تستخدم برنامج traffic jam pilot، حيث يجعل السيارة قادرة على التوجية خلال حركة المرور البطيئة دون أن يكن السائق متمسك بعجلة القيادة ونظام السيطرة والتوقف المفاجي أثناء سير السيارة بسرعة عالية، كما تستخدم شركة كاديلاك نظام قيادة آلي بمسمى super cruise وهو نظام قيادة شبه مستقل يتضمن القيادة بدون استخدام اليدين على بعض الطرق السريعة مع التحكم في ثبات السرعة.

ووفقًا لتصريحات شركة كاديلاك فإن عملاء الشركة قادوا أكثر من 500.000 ميل باستخدام ميزة القيادة الذاتية أي بدون استخدام اليدين، كما أعلنت شركة نيسان أن سيارتها نيسان ليف 2020 ونيسان التيما ونيسان روج تم طرحهم بتقنية قيادة ذاتية شبه مستقلة ببرنامج يحمل اسم propilot assist الذي يشمل الفرملة التلقائية في حالة الطوارئ والكشف عن المشاة حركة المرور والإنذار في حال مغادرة المسار والتحكم في السرعة.

واشتركت شركة دايملر وهي الشركة الأم المنتجة لسيارات مرسيدس بنز في عدة مبادرات لانتاج سيارات ذاتية القيادة مثل smart vision وf015 وتمتلك فريق يعمل على ابتكار تكنولوجيا جديدة في القيادة الذاتية، كما تعد مرسيدس واحدة من مجموعة تضم 65 شركة تمتلك ترخيص لاختبار السيارات الذاتية القيادة على الطرق العامة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية كما انتجت مرسيدس بالفعل سيارات تحتوي على ميزة تتيح لجميع السيارات المجهزة بها لارسال واستقبال معلومات المرور ويمكنها إيقاف السيارة اذا كان السائق لا ينتبه للطريق مثل E-class وC-class وA-class.