حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأحياء الاسكندرية (صور)

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاجراءات الاحترازية والوقائية أو التي تقدم الشيشة للمواطنين، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية المخالفة للإجراءات، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حى شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استهدفت الحملة المرور على عدد من المطاعم بمنطقة السوق التجارى سموحة وأسفرت الحملة عن تحصيل مبلغ ٢١ ألف جنيه من خلال ممثل شركة الصرف الصحي مديونيات متأخرة لعدد ٦ مطاعم، وضبط ٣٨ حالة إشغال، وتحرير ٣٠ محضر متنوع من أمن صناعي ورصد بيئي وصحة وتموين بالإضافة إلى سحب ٥ عينات غذائية لتحليلها بالمعامل المتخصصة من خلال مكتب الصحة، ووجهت القوى العاملة ٨ إنذارات لمخالفة قانون العمـل، وحصلت إدارة الإيرادات مبلغ ١٧ ألف جنيه غرامات فورية، كما شن الحي حملة أخرى بشارع ٢٠ بمنطقة سموحة تم خلالها ضبط ٦٧ حالة إشغال طريق متنوع، وضبط ٢٣ شيشة باحدي الكافتيريات .

ونفذ حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة شملت سوق الجمعة وشارع الإسناوي وشارع العبداني وصينيه الورديان، وشوارع الامان، الرشيد رضا، منطقة مينا البصل، محور المحمودية، كرموز، الناصرية، وشارع النيل وأسفرت عن التحفظ على ١٥٦ حالة إشغال متنوع وكمية من الشيش وفرض غرامات فورية تقدر ب ١٨ ألف جنيها.

وقام حى وسط برئاسة رجب النقيدى حملة مكبرة لازالة الاشغالات استهدفت شوارع: الحديني، الليثي ،المحكمه ،قنال السويس، طريق الجيش، محور المحمودية ،زين العابدين ،ابن سعد ،ابن قتيبه ،الناصر، وأحمد ذكي، سور النادى الاوليمبى، ، جلال الدسوقي، والحضرة الجديدة، وسعد زغلول وأسفرت الحملة عن غلق ٧ منشآت تجارية بدون ترخيص وتحرير محضر جنحة صحية لضبط ادوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة بأحد الصيدليات بمنطقة محرم بك، وعدد ٢ مخالفة لصيدلية أخرى، كما تم تحرير ١١ محضر متنوع، وضبط ٥٠ حالة اشغال متنوع.

وشن حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة استهدفت شوارع: طريق ٢٦ يوليو، قصر رأس التين، إسماعيل صبري، القائد جوهر، إسحاق النديم، عبدالمنعم، وشارع فرنسا .حيث تم العمل على توسعة الطريق وتسيير حركة المرور وتم ضبط 56 حالة إشغال طريق.

وشن كل من حى العامرية أول وثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، ومحمد عبدالله حملة مشتركة مكبرة لازالة الاشغالات استهدفت شارع الجمهورية وأسفل كوبري العامرية وشارع المستشفى وتمكنت الحملة من إزالة عدد كبير من الإشغالات وتسيير حركة المارة والمرور وأسفرت الحملة عن ضبط ٤٥ حالة إشغال متنوع .

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأحياء الاسكندرية: ٤٢١ حالة إشغال و٤١ محضر و٥٦ ألف جنيه غرامات فورية (صور)

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأحياء الاسكندرية: ٤٢١ حالة إشغال و٤١ محضر و٥٦ ألف جنيه غرامات فورية (صور)

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأحياء الاسكندرية: ٤٢١ حالة إشغال و٤١ محضر و٥٦ ألف جنيه غرامات فورية (صور)

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأحياء الاسكندرية: ٤٢١ حالة إشغال و٤١ محضر و٥٦ ألف جنيه غرامات فورية (صور)