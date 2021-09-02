«السيارات الكهربائية».. تاريخ من الإبداع الكبير (تفاصيل)

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لم تعد عبارة سيارة تعمل بالكهرباء مستحيلة، إذ يقوم عدد كبير من مصنعي السيارات بتغيير عمليات الإنتاج الخاصة بهم، وإعادة تنظيم ميزانيات تطويرهم، إذ أصبح التغيير في عقلية صناعة السيارات واضحًا، لكن لا يرى الجميع أن المحرك الكهربائي هو البديل الوحيد. بالنسبة للكثيرين منهم، يعتبر محرك الاحتراق الذي يعمل بالوقود الاصطناعي تقنية مستقبلية قابلة للتطبيق، وفيما يلي نظرة عامة على الخطط الطموحة للمصنعين الرئيسيين.

في نهاية القرن التاسع عشر، كانت محركات الاحتراق والمحركات الكهربائية والطاقة البخارية تتنافس وجهًا لوجه، وفي بعض الأحيان كانت هناك سيارات إلكترونية أكثر من السيارات التي تعمل بالبنزين.

لكن هذه الميزة لم تدم طويلاً، فمنذ عام 1908، باعت شركة فورد سيارتها الشهيرة T كمركبة تعمل بمحرك الاحتراق، وبالتالي انتهت السيارة الكهربائية ذات الإنتاج الضخم.

و منذ ذلك الحين، كانت السيارة الكهربائية منتجًا متخصصًا لأكثر من 100 عام، وهو موقع ظهرت منه مرة أخرى فقط واكتسبت قوة دفع خلال السنوات العشر الماضية.

من رائد إلى متخصص إلى منتصر

أثبتت تسلا أن السيارات يمكن أن تكون ممتعة حتى عندما لا تعمل بالبنزين، وأن الشركات يمكن أن تكون ناجحة تجاريًا باستخدام السيارات الإلكترونية، كما أن الدعم الحكومي في ألمانيا ودول أخرى، مثل النرويج، يعزز أيضًا العديد من مصنعي السيارات في إعادة التفكير، أيضًا البنية التحتية للشحن في ألمانيا ليست بنفس المستوى كما هو الحال في البلدان الأخرى، ولكن هناك جهد كبير يجري حاليًا لتوسيعها. كل ذلك، جنبًا إلى جنب مع زيادة الوعي البيئي، أدى إلى إعلان العديد من الشركات المصنعة عن الابتعاد المستمر عن محرك الاحتراق.

أودي

اعتبارًا من عام 2026، لم تعد الشركة المصنعة التي تتخذ من إنجولشتات مقرًا لها ترغب في إطلاق أي طرازات جديدة بمحركات الاحتراق، ولا حتى المحركات الهجينة، إذ سيستمر إنتاج النماذج الموجودة بالفعل في السوق بحلول ذلك الوقت.

فولفو

في وقت مبكر من منتصف عام 2017، أعلنت شركة تصنيع السيارات السويدية أن مستقبلها ينتمي إلى مجموعة نقل الحركة الكهربائية. ومنذ ذلك الحين، تم تقليص مجموعة محركات الاحتراق الخاصة بها تدريجياً وزادت عروضها التي تعمل بالطاقة الإلكترونية.

واعتبارًا من عام 2030، ستقدم فولفو (المملوكة لشركة جيلي الصينية) سيارات كهربائية فقط، وبحلول عام 2025 من المقرر أن تكون نصف السيارات التي تبيعها كهربائية.

مع وضع هذا الهدف في الاعتبار، فإن العلامة التجارية الشقيقة بولستار تقدم فقط السيارات الهجينة والكهربائية للبيع.

إذ يقول هنريك جرين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في فولفو: «لم يعد هناك مستقبل طويل الأمد للسيارات ذات محرك الاحتراق.» لا يمكن أن يكون الانعطاف أكثر اتساقًا، وفقاً لـ .iaa.de

فولكس فاجن

من الأسهل بالنسبة لشركة فولفو، التي تمتلك 700 ألف سيارة فقط سنويًا تبديل إنتاجها، وعلى الرغم من ذلك، تمضي فولكس فاجن بأقصى سرعة لإجراء تغييرًا جذريًا نحو التنقل الإلكتروني.

كما أطلقت شركة أودي التابعة للمجموعة سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل e-tron في عام 2019، تليها في نهاية عام 2020 أول سيارة إلكترونية مطورة حديثًا بالكامل.

وباستخدام منصة تقنية تم تطويرها خصيصًا لها في فولكس فاجن: يتم عرض ID.3. مثل بيتل الجديدة، ومن حيث السعر والأداء، فإنها تأتي أفضل من المنافسة.

في المستقبل، لا تتطلع علامة فولكس فاجن التجارية إلى طرح عائلة جديدة تمامًا من المحركات، ولكنها ستعمل فقط على تطوير محركاتها الحالية.

وتتبع أودي نفس الاستراتيجية، وتتجه شركة بنتلي التابعة لشركة فولكس فاجن للسيارات الفاخرة ومقرها المملكة المتحدة شركة فولفو في التطلع إلى إنتاج سيارات إلكترونية فقط اعتبارًا من عام 2030.

كما تخطط شركتا فولكس فاجن التابعة سكودا وسيات لنماذج كهربائية جديدة، من المقرر إطلاقها هذا العام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، هربرت ديس: «تؤدي حدود ثاني أكسيد الكربون الأكثر صرامة بالضرورة إلى نهاية محرك الاحتراق».

وتتطلع مجموعة السيارات الأمريكية بالمثل إلى التحول بالكامل إلى السيارات الإلكترونية بحلول عام 2030. ولتحقيق هذه الغاية، دخلت فورد في تعاون مع فولكس فاجن وتستخدم منصة ID.3 لسياراتها الإلكترونية.

إذ إنها تقدم بالفعل العديد من السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، وستستكمل موستانج الأسطورية في المستقبل بسيارة Mach-E SUV.

جاكوار لاند روفر

العلامة التجارية البريطانية، والتي كانت منذ عام 2008 تحت مظلة مجموعة تاتا الهندية، تعالج هذه المشكلة بشكل مباشر.

في فبراير من هذا العام، أعلن رئيس شركة Jaguar-Land Rover Thierry Bolloré أنه اعتبارًا من عام 2030 لن يقوم سوى ببناء سيارات كهربائية.

حتى الآن، يشمل عرضها سيارة I-Pace SUV الكهربائية النقية، كما أنها ستعمل على تقليص نطاق المنتجات، ولكن أيضًا تعمل بالطاقة الكهربائية باستمرار.

بي ام دبليو

في عام 2010، بدأت الثورة الكهربائية بقوة، ومع i8 الهجين وi3 الكهربائية النقية، كانت المجموعة التي تتخذ من ميونخ مقراً لها تقدم حلول تصميم إبداعية لمستقبل القيادة.

لكن السيارات ظلت إلى حد كبير من المنتجات المتخصصة، وفي ذلك الوقت، كانت الشركة تكافح ضد النطاق المنخفض، والأسعار المرتفعة للغاية، والافتقار إلى البنية التحتية للشحن.

واكتسبت العلامة التجارية الفرعية BMW i قوة جذب منذ عام 2020، على سبيل المثال مع iX3 SUV، وتم تعيين نماذج أخرى، مثل i4 وiX، للمتابعة.

وحتى طراز Mini من BMW تتجه نحو مجموعة نقل الحركة الإلكترونية. اعتبارًا من عام 2030، ستكون سيارة ميني كهربائية بالكامل.

دايملر

تتمتع مجموعة دايملر بعلامة تجارية داخلية عالية الجودة للتنقل الكهربائي، في سلسلة Mercedes-Benz EQ، ومن بين أمور أخرى، تم تعيين حتى الفئة S الفاخرة للحصول على الكهرباء.

ومع ذلك، فإن الشركة التي تتخذ من شتوتغارت مقراً لها لا تتخلى عن محرك الاحتراق بالكامل، كما أن طرازاتها الذكية هي الوحيدة التي تعمل بالطاقة الإلكترونية منذ عام 2020.

رينو

كانت مجموعة السيارات الفرنسية من أوائل الشركات التي دخلت سوق الكهرباء، من خلال Zoe supermini التي تعمل بالطاقة الإلكترونية.

وبحلول عام 2025، تتطلع رينو لإطلاق 14 سيارة جديدة، 7 منها على الأقل من المقرر أن تكون كهربائية بالكامل، والأخرى.

كما يتم التخطيط لاستخدام محركات الهيدروجين للمركبات التجارية الخفيفة، وتمتلك شركة داسيا التابعة لها الآن سيارة إلكترونية اقتصادية في مجموعتها.

تويوتا

لطالما كان يُنظر إلى تويوتا على أنها رائدة في مجال السيارات الهجينة، ولم يتم التخطيط للخروج من محركات الاحتراق في المستقبل المنظور.

كما أن سياراتها الإلكترونية الأولى معروضة بالفعل في السوق، بالإضافة إلى أن تويوتا هي واحدة من الشركات المصنعة القليلة التي تقوم بتطوير سيارات مع مجموعة توليد طاقة تعمل بخلايا الوقود.

هيونداي كيا

طورت الشركات الكورية الجنوبية مؤخرًا منصة خاصة بها للسيارات الإلكترونية، وتقوم حاليًا بإطلاق موديلاتها الأولى.

ولكنها تقدم أيضًا سيارات هجينة ومركبات تعمل بخلايا الوقود، ومع ذلك، لم يعلنوا عن التخلي النهائي عن محركات الاحتراق.

فيات

بعد اندماج Fiat Chrysler ومجموعة PSA الفرنسية (Citroën، Peugeot) لتشكيل Stellantis، من المقرر أيضًا أن تصبح فيات علامة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل.

من جانبه أعلن أوليفييه فرانسوا الرئيس التنفيذي لشركة فيات: «بين عامي 2025 و2030، ستصبح مجموعة منتجاتنا تدريجيًا كهربائية بالكامل، مما سيكون هذا تغييرًا جذريًا لشركة فيات».