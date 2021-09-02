اضطراب عصبي يصيب 55 مليونا.. «خرف الشيخوخة» يكلف العالم 1.3 ترليون دولار سنويا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 55 مليون شخص في أنحاء العالم مصابون بـ«خرف الشيخوخة»، مؤكدة أن هذا المرض هو عبارة عن اضطراب عصبي يؤثر على الذاكرة ويكلف العالم 1.3 تريليون دولار سنويًا.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها اليوم الخميس، أن هذه الحالة قد تكون ناتجة عن الإصابة بجلطة دماغية أو إصابة في المخ أو مرض ألزهايمر، حيث يؤثر الخرف على الذاكرة والتوجه والقدرة على التعلم واللغة وحسن تقدير الأمور والقدرة على أداء المهام اليومية.

وتوقع التقرير زيادة عدد المصابين بالخرف إلى 78 مليونًا بحلول 2030 و139 مليونًا بحلول 2050، مع زيادة معدل الشيخوخة بين السكان.

وقالت الخبيرة بقسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، كاترين سيهير، إن الخرف يمكن أن يؤثر على مَن تقل أعمارهم عن 65 عامًا، إذ تمثل الإصابات بما يُطلق عليه أعراض الخرف المبكرة نحو عشرة بالمائة من إجمالي الحالات.

الشيخوخة تصيب 12 دولة بحلول عام 2020 - صورة أرشيفية

ولفت التقرير إلى أن بلدًا واحدًا وفقط من بين كل أربعة بلدان لديه سياسة محلية لدعم مرضى خرف الشيخوخة وعائلاتهم، وحث الحكومات على تكثيف الاستعداد للتعامل مع تحديات الصحة العامة.

وأضاف أن التأمل ومنتجات العناية الشخصية والتعديلات المطلوبة في المنازل لتلائم مرضى الخرف متاحة أكثر في الدول الغنية عما هي عليه في البلدان الأقل دخلًا.

وذكر التقرير أن وزراء الصحة اتفقوا في 2015 على خطة عمل عالمية تشمل التشخيص المبكر وتوفير الرعاية، لكنهم يخفقون في تحقيق الأهداف قبل حلول 2025.