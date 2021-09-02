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المصري يطلب التعاقد مع مهاجم بيراميدز

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المصري يطلب التعاقد مع مهاجم بيراميدز المصري يطلب التعاقد مع مهاجم بيراميدز

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يسعى مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، للتعاقد مع كريم الطيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد كريم الطيب لصفوف بيراميدز بنهاية الموسم المنقضي، بعد انتهاء إعارته مع نادي الجونة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي النادي البورسعيدي دخلوا في مفاوضات مع إدارة بيراميدز، من أجل الحصول على خدمات كريم الطيب، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بناءً على طلب على ماهر، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

ويرغب المصري في ضم مهاجم بيراميدز، لحل الأزمة التي يُعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم، خاصة بعد رحيل أحمد جمعة، الذي انضم إلى صفوف إنبي، فضلاً عن تمسك النيجيري أوستن أموتو، بالرحيل عن الفريق، بسبب سوء علاقته مع المدير الفني.

يُذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل أحمد علاء مدافع النادي الأهلي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وإسلام المزين مدافع الحمام المطروحي لمدة 4 مواسم.

المصرى اليوم

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