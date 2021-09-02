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محمد الزيات يحرز فضية البارا تايكوندو بطوكيو بعد إصابته في دور الأربعة

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محمد الزيات يحرز فضية البارا تايكوندو بطوكيو بعد إصابته في دور الأربعة محمد الزيات يحرز فضية البارا تايكوندو بطوكيو بعد إصابته في دور الأربعة

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أحرز محمد الزيات بطل البارا تايكوندو الميدالية الفضية في تصنيف طبى k44 وذلك خلال مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

جاء إحراز الميدالية بعد تعرضه لضربة خطيرة من بطل في مباراة دور الأربعة، مما استدعى حكم اللقاء لاستدعاء الطاقم الطبي للبطولة، والذى أكد على عدم قدرة اللاعب على استكمال المباراة، ونظرا لخطورة الضربة قرر الحكم إلغاء المباراة واعتبار محمد الزيات الفائز باللقاء.

وأكد دكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية أن اللاعب تعرض لضربة خاطئة أسفل الفك مما جعلته يفقد توازنه ويدخل في حالة هبوط، لكن الإصابة لا تقلق، وصعد اللاعب لملعب المباراة مجددا ليعلن خلال المباراة النهائية انسحابه رسميا، ليتوج بالميدالية الفضية.

المصرى اليوم

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