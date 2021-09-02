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حقق منتخبنا الوطنى لكرة الماء دون 20 عاما فوزا مستحقا على منتخب التشيك 9-4 في بطولة العالم لكرة الماء التي تستضيفها مدينة بلجراد التشيكية.

تسيد المنتخب المصرى اللقاء من بدايته وحتى النهاية، وقدم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، ليلعب على أحد المراكز من 13 إلى 16.

بهذا الفوز يتخطى المنتخب أربعة مراكز إلى الأمام، في حين يلعب المنتخب التشيكي على أحد المراكز من 17/ 20.

ويتلقى المنتخب غدا مع نظيره الكازاخستانى الذي يتقارب مستواه الفنى مع المنتخب المصري، والفوز في هذا اللقاء يجعل الفريق الفائز يلعب أحد المركزين من 13، 14 والفريق الخاسر يلعب على المركزين 15 و16، وكان ترتيب المنتخب المصري في آخر بطوله لكأس العالم المركز 15 ويحاول المنتخب المصري تحسين المركز كخطوة إلى الأمام.

خاض المنتخب أولى مبارياته في البطولة أمام المنتخب الألمانى، وقدم مباراة متوسطة المستوى، ولم يستطع الصمود طويلا أمام قوة المنافسة، ثم واجه نظيره المجرى بطل العالم للكبار والناشئين في اللقاء الثانى وظهر فيه منتخبنا بمستوى ضعيف لفارق خبرة اللاعبين، وتحسن الأداء أمام المنتخب البرازيلي، وقدم مباراة عالية المستوى من جميع النواحى الفنية والبدنية والمهارية، وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقاء الذي خسره بفارق هدف واحد 9/8، واعتبر الجهاز الفني، أن عدم إقامة أي معسكرات خارجية استعدادا للبطولة، فضلا عن عدم خوض أي مباريات ودية قوية قبل السفر إلى التشيك نتيجة جائحة كورونا أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض المستوى في أول مباراتين.

واجه المنتخب أثناء الاستعداد للسفر للمشاركة في البطولة مشكلة تأخر التأشيرات الخاصة بأفراد البعثة، وعدم حصول الحكم، وثلاثة من اللاعبين الأساسيين بالمنتخب على التأشيرات وذلك بسبب الإجراءات المشددة للحصول على تأشيرة الدول الأوروبية، مما اضطر الجهاز الفنى للعب البطولة بدونهما لحين وصولهما.

توقع الجهاز الفنى للمنتخب قبل السفر اللعب على أحد المراكز من 13 إلى 16، نظرا لأن المنتخب المصري مصنف في البطولة ضمن المستوى C، أما المستوى A فيضم المنتخبات من الأول وحتى السادس، في حين يضم المستوى B المنتخبات من السابع وحتى الثانى عشر، والمستوى D يضم المنتخبات من السابع عشر وحتى المركز العشرين، ويسعى المنتخب المصرى للدخول إلى المستوى الثانى خلال الفترات المقبلة، في إطار خطة مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس لتطوير اللعبة، والدخول بها أجواء المنافسة على مراكز متقدمة في البطولات العالمية.

ووجه أحمد هارون التونى نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة ورئيس البعثة الشكر إلى السفير المصرى بدولة التشيك سعيد هنداوى الذي ساند المنتخب منذ وصوله التشيك وقام بزيارة المنتخب في مقر إقامته، كما وجه التونى الشكر للسفير المصرى في ألمانيا، الذي أنهى كافة الإجراءات التي واجهت بعض اللاعبين أثناء وجودهم في مطار فرانكفورت «الترانزيت».