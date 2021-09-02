محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة لإيقاف أعمال البناء المخالف (صور)

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وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية والأحياء بإزالة جميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى وضرورة التصدي بكل حزم للمخالفات وإعلاء كلمة القانون، وذلك بتكثيف الحملات المكبرة المفاجئة والدورية.

إلى ذلك، شنَّ حي المنتزه أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن بعزبة بدران وإزالة أسقف الدور الثالث «علوي»، وكذا إيقاف أعمال بناء بالعقار رقم ١٩٥ شارع جمال عبدالناصر والتحفظ على الأدوات والمُعَدّات المستخدمة في أعمال البناء، فضلًا عن إيقاف أعمال بناء وصب سقف بشارع مستودع الأنابيب بعزبة فرعون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم فك شدة خشبية بالدور الثاني «علوي» بعقار خلف مدرسة نسيم وإزالة الحوائط، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بشارع أنس بن مالك بمنطقة الفلكي والتحفظ على عدد ونش وكمية من المُعَدات المستخدمة في أعمال البناء.

وقام حي العامرية أول، برئاسة محمد عبدالله، بحملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بقرية سند ٣ النهضة عبارة عن أعمدة وحوائط من الطوب الأبيض تمت إزالتها بالكامل، وتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المواد والمُعَدات المستخدمة.

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الأحياء (صور)

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الأحياء (صور)

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار الحملات الدورية والمفاجئة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الأحياء (صور)