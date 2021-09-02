يحدث على الطريق الدولي.. مواطن لراعيات قطيع ماشية: «هبلّغ المرور».. والأخيرة: «محدش هيموت»

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رصد أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو وصفه بـ «الكارثي» لمجموعة من السيدات يقمن برعاية قطيع من الأبقار على الطريق الصحراوي الغربي بحري سمسطا التابع لمحافظة بني سويف.

وخلال الفيديو ظهرت السيدات وهن يقطعن الطريق وسط مجموعة كبيرة من القطيع، ورفضن الاستماع له بعد توقفه للحديث معهن ومطالبته المستمرة لهن بتغيير مسار القطيع.

قال الرجل في الفيديو: «ممكن تتسببوا في حادثة كده؟ ده طريق دولي هتموتوا الناس.. ده كلام يا حاجة غيروا الطريق، هبلغ المرور عليكم».

وظل الرجل خلال الفيديو يطالب السيدات بإبعاد قطيع الأبقار والجاموس عن الطريق، ولكن جاء الرد: «إحنا مروحين على بيتنا، إحنا معديين طريق، إحنا هنمشي حبة صغيرين»، ليرد الرجل عليها: «يا حاجة والله في ناس ممكن تموت، ده طريق دولي والناس بتسوق بسرعة كبيرة»، لترد عليه إحدى السيدات: «والله محدش هيموت ولا هيجرى حاجة».

وجاءت التعليقات على الفيديو: «لا حول ولا قوة إلا بالله ده ممكن يتسببوا في موت ناس كتير ربنا يهديهم».