«المحامين»: تشغيل الوحدة العلاجية بمحكمة شربين لخدمة أعضاء شمال الدقهلية

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أعلنت نقابة المحامين، عن بدء نقابة شمال الدقهلية الفرعية، برئاسة محمد الصياد، في تشغيل وحدة إصدار خطابات التحويل والعلاج، من غرفة المحامين بمحكمة شربين، وذلك تيسيرًا على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.

وقال أحمد العزب، وكيل نقابة شمال الدقهلية، إنه تقدم بطلب لنقيب المحامين، رجائي عطية، لإنشاء وحدة علاجية بمقر غرفة المحامين بمحكمة شربين، التابعة لنقابة شمال الدقهلية الفرعية، لإصدار خطابات تحويل العلاج، والموافقة على صرف روشتات العلاج، لأعضاء النقابة.

وأضاف وكيل الفرعية أن الطلب شمل توصية من محمد الصياد، نقيب الفرعية، مؤكدا أن رجائي عطية، نقيب المحامين، وافق على الطلب، وتم فتح النظام وبدء إصدار خطابات التحويل.