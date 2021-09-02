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وفد «المهندسين» بالإسكندرية يزور «معارض الصناعات الورقية» الأحد المقبل

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وفد «المهندسين» بالإسكندرية يزور «معارض الصناعات الورقية» الأحد المقبل وفد «المهندسين» بالإسكندرية يزور «معارض الصناعات الورقية» الأحد المقبل

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تنظـم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشـام سعــودي، زيارة لوفد من المهندسين المتخصصين إلى «مؤتمر ومعارض الصناعات الورقية PAPER-ME والتعبئة والتغليف والطباعة PRINT 2 PACK والمناديل الورقية TISSUE-ME» يوم الأحد ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

من جانبه قال الدكتور حســن لطفــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين إن الزيارة تهدف إلى دعم جسور التواصل بين مهندسي النقابة بالإسكندرية والشركات المتخصصة في الصناعات الورقية وصناعة التعبئة والتغليف وصناعة المناديل الورقية، وكذلك الإطلاع على التطورات الصناعية والتكنولوجية في هذه المجالات.

وأضاف أن المؤتمر والمعارض المنعقدة في الفترة من ٤- ٦ سبتمبر ٢٠٢١ بمركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تعد من الملتقيات الصناعية الكبرى في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في صناعات الورق والكرتون والورق الصحي وصناعة التعبئة والتغليف والطباعة وصناعة المناديل الورقية ويتضمن المستجدات التكنولوجية في خطوط الإنتاج والآلات والمعدات المستخدمة في الصناعات الورقية ومنتجاتها.

المصرى اليوم

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