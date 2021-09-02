«يويفا»: 5.2 مليار شاهدوا مباريات يورو 2020.. و59 مليون مشاهدة على «تيك توك»

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بلغ إجمالي عدد متابعي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) 5.2 مليار مشاهد، بينما تابع لقاء النهائي الذي فازت فيه إيطاليا باللقب أمام إنجلترا 328 مليون مشاهد، ليُعادل الرقم القياسي المسجل في 2016.

وقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس بيانات متابعة المسابقة، التي تعد أول فعالية رياضية كبرى منذ ظهور الوباء، ووصفت الوصول إلى مستويات أكثر اللحظات مشاهدة على الإطلاق وتحطيم الأرقام المسجلة لمتابعة البث المباشر بأنه «نجاح».

وبلغ عدد المشاهدات التراكمية للبث المباشر للمباريات 5.2 مليار مشاهدة؛ ومتوسط جمهور المباراة النهائية 328 مليون متابع؛ ومتوسط جمهور المباريات أكثر من 100 مليون متابع للمباراة الواحدة.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى أن المباراة النهائية بين إيطاليا وإنجلترا على ملعب ويمبلي الشهير، كانت الفعالية التلفزيونية الأكثر مشاهدة في المملكة المتحدة منذ 24 عاما، وفي إيطاليا منذ عام 2012.

وقال مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي، جاي لوران إبستين، إن «أرقام المتابعة التلفزيونية المذهلة تظهر القدرة الهائلة التي تتمتع بها كأس الأمم الأوروبية، ليس فقط في أوروبا، لكن في جميع أنحاء العالم».

وأضاف «تتمتع البطولة بجمهور عالمي مستمر في الزيادة، خاصة في أمريكا الشمالية وآسيا».

وأبرز الاتحاد الأوروبي، في بيان له الزيادة الهائلة في عدد المشاهدين في الأسواق العالمية المهمة مثل الصين، حيث سجلت معدل نمو بنسبة 43% مقارنة بعام 2016، مع جمهور تراكمي بلغ 352 مليون شخص.

وساهمت متابعة المسابقة على شبكات التواصل الاجتماعي، في جعلها الأكثر مشاركة في التاريخ، حيث سجلت 7.5 مليار تفاعل ومشاهدة.

وحقق المنشور الأكثر مشاهدة 59 مليون مشاهدة على تطبيق تيك توك؛ وكانت المباراة النهائية هي الأكثر أهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سجلت 397 مليون تفاعل ومشاهدة، أي أكثر من أي مباراة أخرى في البطولة بما يزيد على الضعف.

وكشف إبستين عن رضا الاتحاد الأوروبي عن أداء منصاته الخاصة، وأشار إلى زيادة بنسبة 250% في الدخول على الموقع الإلكتروني وتطبيق (UEFA.com) مقارنة بعام 2016.