«التنمية المحلية»: 4 دورات تدريبية للمديرين بالمحافظات (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، 4 دورات تدريبية، يستفيد منها 135 متدرباً من جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الدورات تشمل، تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمشروعات إدارة المواقف، والتخطيط وتحديد الأهداف، وإعطاء وتلقى رد الفعل للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء 7 دورات تدريبية من دورات إعداد المدربين TOT في مجالات نظم المعلومات الجغرافية GIS، وادارة المشروعات PMP، وتصميم الشبكات Net works، وتحليل البياناتSPSS، وبناء القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills، وإدارة الأزمات Crisis Management، وحماية الطفل، استفاد منها 156 متدربا من جميع المحافظات وديوان عام الوزارة ومركز سقارة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت الاستفادة من خريجي دورات إعداد المدربين TOT التي نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة على مدار أسبوعين، والاستعانة بهم كمدربين في محافظاتهم، وبنفس محتوي الدورات التي تتم في مركز سقاره، بالاضافه إلى الاستعانه بالمتميزين منهم كمدربين في تنفيذ نفس الدورات المدرجه في خطه سقارة للعام التدريبى الحالى، كما سيتم الاستفاده من مشروعات التخرج التي أعدها المتدربون في تنفيذ حقائب تدريبيه جديده يتم ادراجها في خطط تدريب مركز سقارة، مشيرا إلى أن دورات الـ (TOT) التي نظمها مركز سقارة ساهمت في افراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة وأن لديهم القدرة على تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة على معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين، وكيفية تصحيحها اثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدي المتدربين بما يعمل على تطوير مهارات العاملين وانعكاسه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف، أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو اعداد مدربين محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة بما يساهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 في المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية.

4 دورات جديدة لتنمية مهارات المديرين بالمحافظات

4 دورات جديدة لتنمية مهارات المديرين بالمحافظات

4 دورات جديدة لتنمية مهارات المديرين بالمحافظات

4 دورات جديدة لتنمية مهارات المديرين بالمحافظات

4 دورات جديدة لتنمية مهارات المديرين بالمحافظات

4 دورات جديدة لتنمية مهارات المديرين بالمحافظات

4 دورات جديدة لتنمية مهارات المديرين بالمحافظات

4 دورات جديدة لتنمية مهارات المديرين بالمحافظات

4 دورات جديدة لتنمية مهارات المديرين بالمحافظات

4 دورات جديدة لتنمية مهارات المديرين بالمحافظات