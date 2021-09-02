أخبار عاجلة

الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
القبض على «سايس» مارس البلطجة على المواطنين للحصول على أموال في النزهة   -
«زي النهارده» بينوشيه يقود انقلابا على سلفادور الليندى في تشيلى 11 سبتمبر 1973 -
«زي النهارده» وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 -
«زي النهارده» وفاة مؤسس باكستان محمد على جناح 11 سبتمبر 1948 -
«زى النهارده» وفاة الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف ١١ سبتمبر ١٩٧١ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المحامين» تعلن توصيات ورشة «الولاية على المال» بالتعاون مع «المرأة المصرية»

Print
«المحامين» تعلن توصيات ورشة «الولاية على المال» بالتعاون مع «المرأة المصرية» «المحامين» تعلن توصيات ورشة «الولاية على المال» بالتعاون مع «المرأة المصرية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين اختتام لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر اللجنة، وعضو مجلس النقابة العامة، أمس الثلاثاء، الدورة التدريبية التي أقامتها اللجنة بالتعاون مع مؤسسة المرأة المصرية عن قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب من المؤسسة، بحضور عدد من المحامين والمحاميات.

وقالت فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة، إن هذه الدورة عقدت أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء»، الموافقة «29، و30، و31» من شهر أغسطس الماضي، وذلك بمقر المؤسسة ببولاق الدكرور، بمنطقة المهندسين، في الجيزة.

وأوضحت «غنيم» أن الدورة خرجت بتوصيات جاءت كالتالي:

1- ضرورة اعتبار المصلحة الأفضل للطفل، القاعدة العامة التي يجب مراعاتها في كافة القوانين والأحكام التي ينظمها مشروع القانون.

2- استحداث آليات جديدة من شأنها التغلب على إشكالية تكدس قضايا الأحوال الشخصية وطول أمد التقاضي وبطء إجراءاته.

3- الاهتمام بتأهيل العاملين بمكاتب التسوية.

4- عقد ورش تدريبية للمحامين من كافة المحافظات حول مشروع القانون.

5- عمل حوار مجتمعي حول مشروع القانون المقدم من المؤسسة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور)

الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية

الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار»

جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار»