«المحامين» تعلن توصيات ورشة «الولاية على المال» بالتعاون مع «المرأة المصرية»

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أعلنت نقابة المحامين اختتام لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم، مقرر اللجنة، وعضو مجلس النقابة العامة، أمس الثلاثاء، الدورة التدريبية التي أقامتها اللجنة بالتعاون مع مؤسسة المرأة المصرية عن قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى مجلس النواب من المؤسسة، بحضور عدد من المحامين والمحاميات.

وقالت فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة، إن هذه الدورة عقدت أيام «الأحد والاثنين والثلاثاء»، الموافقة «29، و30، و31» من شهر أغسطس الماضي، وذلك بمقر المؤسسة ببولاق الدكرور، بمنطقة المهندسين، في الجيزة.

وأوضحت «غنيم» أن الدورة خرجت بتوصيات جاءت كالتالي:

1- ضرورة اعتبار المصلحة الأفضل للطفل، القاعدة العامة التي يجب مراعاتها في كافة القوانين والأحكام التي ينظمها مشروع القانون.

2- استحداث آليات جديدة من شأنها التغلب على إشكالية تكدس قضايا الأحوال الشخصية وطول أمد التقاضي وبطء إجراءاته.

3- الاهتمام بتأهيل العاملين بمكاتب التسوية.

4- عقد ورش تدريبية للمحامين من كافة المحافظات حول مشروع القانون.

5- عمل حوار مجتمعي حول مشروع القانون المقدم من المؤسسة.