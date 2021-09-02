أخبار عاجلة

الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
القبض على «سايس» مارس البلطجة على المواطنين للحصول على أموال في النزهة   -
«زي النهارده» بينوشيه يقود انقلابا على سلفادور الليندى في تشيلى 11 سبتمبر 1973 -
«زي النهارده» وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 -
«زي النهارده» وفاة مؤسس باكستان محمد على جناح 11 سبتمبر 1948 -
«زى النهارده» وفاة الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف ١١ سبتمبر ١٩٧١ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

المريخ السودانى يحذر نادى فاركو من التعاقد مع سيف تيرى ويهدد باللجوء لـ«فيفا»

Print
المريخ السودانى يحذر نادى فاركو من التعاقد مع سيف تيرى ويهدد باللجوء لـ«فيفا» المريخ السودانى يحذر نادى فاركو من التعاقد مع سيف تيرى ويهدد باللجوء لـ«فيفا»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أصدر نادى المريخ السودانى بيان شديد اللهجة يحذر نادى فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز المصرى من التعاقد مع سيف تيرى لاعب المريخ بدون علم ناديه رغم ارتباطه بعقد رسمى ممتد حتى 2024.

وقال نادي المريخ في البيان: علمنا خلال الساعات الماضية أن لاعب الفريق سيف الدين مالك الشهير بتيري قد غادر إلى القاهرة بطريقة لا يعلم عنها النادي شيئا كما أنه لم يستأذن من إدارة النادي بخصوص سفره.

وعلمنا كذلك أن اللاعب غادر بهذه الطريقة المؤسفة وغير المحترفة لتوقيع عقد مع نادى فاركو الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز، مستفيداً من بند في عقده يسمح له بفسخ العقد مُقابل 500 ألف دولار، واللاعب يربطه عقد بنادي المريخ حتی عام 2024.

واستطرد البيان: وعليه نحذر جميع الأندية بدولة الشقيقة من التعاقد مع هذا اللاعب الذي يربطه عقد احتراف ملزم موقع مع نادي المريخ الرياضي يمتد لثلاثة مواسم تنتهي في عام 2024 وقد شهد توقيعه الجميع.

وواصل البيان: نحذر من التورط بالتعاقد مع اللاعب الذي سنقوم بنشر عقده الموقع مع النادي في جميع منصات النادي وفي مختلف الوسائل الإعلامية.

وشدد المريخ في تحذير للأندية المصرية على أنه لن يتردد في التوجه بشكوى للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) ضد أي فريق «سيتورط» في هذا الأمر.

وأكد نادي المريخ لجماهيره عبر البيان أنه خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم ليخاطب نظيره المصري في هذا الصدد.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030