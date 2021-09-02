المريخ السودانى يحذر نادى فاركو من التعاقد مع سيف تيرى ويهدد باللجوء لـ«فيفا»

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أصدر نادى المريخ السودانى بيان شديد اللهجة يحذر نادى فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز المصرى من التعاقد مع سيف تيرى لاعب المريخ بدون علم ناديه رغم ارتباطه بعقد رسمى ممتد حتى 2024.

وقال نادي المريخ في البيان: علمنا خلال الساعات الماضية أن لاعب الفريق سيف الدين مالك الشهير بتيري قد غادر إلى القاهرة بطريقة لا يعلم عنها النادي شيئا كما أنه لم يستأذن من إدارة النادي بخصوص سفره.

وعلمنا كذلك أن اللاعب غادر بهذه الطريقة المؤسفة وغير المحترفة لتوقيع عقد مع نادى فاركو الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز، مستفيداً من بند في عقده يسمح له بفسخ العقد مُقابل 500 ألف دولار، واللاعب يربطه عقد بنادي المريخ حتی عام 2024.

واستطرد البيان: وعليه نحذر جميع الأندية بدولة مصر الشقيقة من التعاقد مع هذا اللاعب الذي يربطه عقد احتراف ملزم موقع مع نادي المريخ الرياضي يمتد لثلاثة مواسم تنتهي في عام 2024 وقد شهد توقيعه الجميع.

وواصل البيان: نحذر من التورط بالتعاقد مع اللاعب الذي سنقوم بنشر عقده الموقع مع النادي في جميع منصات النادي وفي مختلف الوسائل الإعلامية.

وشدد المريخ في تحذير للأندية المصرية على أنه لن يتردد في التوجه بشكوى للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) ضد أي فريق «سيتورط» في هذا الأمر.

وأكد نادي المريخ لجماهيره عبر البيان أنه خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم ليخاطب نظيره المصري في هذا الصدد.