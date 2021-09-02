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المصري البورسعيدي يضم لاعب وسط الإنتاج الحربي

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المصري البورسعيدي يضم لاعب وسط الإنتاج الحربي المصري البورسعيدي يضم لاعب وسط الإنتاج الحربي

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أعلن مجلس إدارة النادى المصري عن ضم غنام محمد لاعب وسط الإنتاج الحربي، خلال الساعات القليلة المقبلة، ليكون الصفقة الثانية للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع أحمد علاء مدافع الأهلى وطلائع الجيش.

واتفقت إدارة الإنتاج الحربى مع نظرائها في المصرى البورسعيدى على انتقال غنام محمد لصفوف الفريق البورسعيدى مقابل ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه، بعدما رفض المصرى دفع 4 ملايين، فيما رفض الإنتاج الاستغناء عن اللاعب مقابل ثلاثة ملايين جنيه ليتم التوصل لحل وسط.

وأنهى مسؤولو الناديين كل الرتوش الخاصة بالصفقة على أن يذهب غنام محمد لبورسعيد ظهر اليوم لتوقيع العقد والتقاط صورة الصفقة بشكل رسمى.

وتأكد هبوط الإنتاج الحربى للقسم الثانى بعد التعادل الذي حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

المصرى اليوم

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