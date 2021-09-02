المقاولون يرفض انتقال نجمه إلى المصري

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رفض مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، رحيل الكولومبي لويس إدواردو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف نادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، في تصريحات تليفزيونية: «بالفعل تلقينا عرضًا رسميًا من نادي المصري البورسعيدي، لشراء لويس إدواردو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

وأضاف: «رفضنا رحيل اللاعب الكولومبي إلى النادي البورسعيدي، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية في الموسم المقبل»، مؤكدًا: «لن نوافق على رحيل أي لاعب من القوام الأساسي في الفترة الجارية، حتى يستطيع النادي المنافسة على المربع الذهبي الموسم المقبل».

وتابع: «سيتم تدعيم الفريق بصفقات مميزة في الانتقالات الصيفية، بناءً على طلب عماد النحاس، المدير الفني»، مؤكدًا: «رئيس النادي وعد بتوفير الطلبات المالية، التي تساعدنا على التعاقد مع اللاعبين الذين طلبهم الجهاز».