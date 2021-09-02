سموحة يُعلن ضم مهاجم الأهلي ضمن صفقة حسام حسن

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أعلنت الصفحة الرسمية لنادي سموحة عبر تويتر إنهاء إجراءات التعاقد مع فهد جمعة مهاجم الأهلي الشاب، على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ضمن صفقة انتقال حسام حسن إلى الأهلي في الصيف الحالي.

وأنهى فهد جمعة مهاجم الأهلي الشاب إجراءات إعارته إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدة موسمين لتدعيم هجوم الفريق السكندري خلال الموسم المقبل.

وانتقل فهد جمعة إلى سموحة ضمن الاتفاق الذي تم بين إدراتي الأهلي وسموحة خلال صفقة بيع حسام حسن إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية، ومعه أحمد رمضان بيكهام.