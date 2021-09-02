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من داخل سيارة فارهة.. «البحراوي» و«شاكوش» يعتذران لجمهورهما: «سامحونا علشان خاطر ربنا»

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من داخل سيارة فارهة.. «البحراوي» و«شاكوش» يعتذران لجمهورهما: «سامحونا علشان خاطر ربنا» من داخل سيارة فارهة.. «البحراوي» و«شاكوش» يعتذران لجمهورهما: «سامحونا علشان خاطر ربنا»

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تصالح المطربان الشعبيان رضا البحراوي وحسن شاكوش، ونشرا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من داخل سيارة فارهة، وتأسفا معًا لأهالى طنطا والقاهرة عن التجاوزات التي بدرت منها، وطلبوا من جمهورهم ان يسامحوهما عما بدر منهما من ألفاظ خارجة، قائلين «أحنا أسفين جدًا كلنا راجل واحد»، كلنا اخوات والصلح خير، سامحونا علشان خاطر ربنا».

كانت أزمة كبيرة نشبت بين المطربين، بعد تجاوزات صرح بها المطرب حسن شاكوش عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأمر وصل لحد التطاول بين الطرفين في فيدوهات حققت نسبة مشاهدة كبيرة جدًا انتهت بإصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر قرار بوقفهما عن الغناء والعمل لمدة شهر كامل.

المصرى اليوم

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