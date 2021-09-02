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مفاجأة من نار .. أمينة: أراهن على خطف قلوب الجمهور في «تجار سعادة»

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مفاجأة من نار .. أمينة: أراهن على خطف قلوب الجمهور في «تجار سعادة» مفاجأة من نار .. أمينة: أراهن على خطف قلوب الجمهور في «تجار سعادة»

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كشفت المطربة الشعبية أمينة، عن طرح برومو كليب «تجار سعادة» غدًا على قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى قناه مزيكا، وهي أولى أغانيها من الألبوم الجديد الذي يحمل نفس الإسم، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب بصفة رئيسية في أحد الأماكن الشهيرة في لبنان.

وأكدت أمينة على طرح كليب «تجار سعادة» بالكامل يوم الإثنين المقبل، على قناتها الرسمية وأيضًا على قناه مزيكا وتتمنى أن يحظى بمتابعة الجمهور لتحقيق النجاح.

وقالت أمينة، بأن كليب «تجار سعادة»، هو عبارة عن كلمات ستخطف القلوب ببساطة، لما له من لمسه سحريه تجذب الأذن والمشاعر والأحاسيس المرهفة إليه بالأمل والسعادة وغيرها.

وأضافت، بأنها قررت طرح ألبومها الجديد الذي يتكون من 10 أغانى بعده طرق متنوعة فمنها، الفيديو كليب، lyrics ، السينجل، بطرحها على فترات متقاربة مشيره، بأن تتمنى أن ألبومها يلقى الإعجاب والتقدير من جميع الأذواق السمعية والمرئية لدى قلوب الجمهور.

واستكملت أمينة، بأنها تراهن على هذا الألبوم بقوة خلال طرحه بالتوالى، متطرقه بحديثها: بأنه سيعد بمثابة مفاجأة من نار للجمهور، لما تتبعه في مسيره مشوارها الفنى كعادتها لتحقيق النجاح في أعمالها الغنائية، لاسيما، لتضمنه أكثر من سينجل مقسوم ودرامي على طريقة lyrics فيديو وغيرها، لأكثر من طابع موسيقى قريب من القلوب، مستطرده بحديثها، على أن هذا الألبوم من إنتاج شركة مزيكا .

وجدير بالذكر بأن كليب «تجار سعادة» من كلمات أحمد إبراهيم وألحان وليد سامى وتوزيع إسلام شيتوس وهندسة صوتية أحمد جودة وإشراف فنى وإدارة أعمال سامح على ومدير التصوير آلان الحلو من إخراج جيسيكا هيكل.

المصرى اليوم

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