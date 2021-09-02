أخبار عاجلة

الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
القبض على «سايس» مارس البلطجة على المواطنين للحصول على أموال في النزهة   -
«زي النهارده» بينوشيه يقود انقلابا على سلفادور الليندى في تشيلى 11 سبتمبر 1973 -
«زي النهارده» وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 -
«زي النهارده» وفاة مؤسس باكستان محمد على جناح 11 سبتمبر 1948 -
«زى النهارده» وفاة الزعيم السوفيتى نيكيتا خروشوف ١١ سبتمبر ١٩٧١ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

اتفاق سعودي عراقي في مجال النقل البحري

Print
اتفاق سعودي عراقي في مجال النقل البحري اتفاق سعودي عراقي في مجال النقل البحري
وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة وجمهورية العراق، حيث مثل الجاسر الجانب السعودي في الاتفاقية ومثل وزير النقل العراقي الكابتن ناصر الشبلي الجانب العراقي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين المملكة العربية وجمهورية العراق الشقيقة على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

وتهدف الاتفاقية لدعم قطاع النقل البحري والذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، و دعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلباتوإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.

وتضمنت الاتفاقية كذلك معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت